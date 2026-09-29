«Прямо в наш великий суперразум». Трамп запустил ИИ-портал госуслуг America.gov и обязал федеральные ведомства подключиться к нему

Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 сентября, представил America.gov — работающий на искусственном интеллекте сайт, который должен собрать все государственные услуги в одном окне, сообщает Bloobmberg. Он подписал указ, обязывающий все федеральные ведомства интегрировать с порталом свои системы для граждан. Трамп сказал:

«Весь этот интерфейс попадет прямо в наш великий, блестящий разум — суперразум».

Презентация прошла в рамках однодневного мероприятия, на которое были заявлены Илон Маск (Tesla), Дженсен Хуанг (Nvidia) и Дэйв Лимп (Blue Origin). Через сайт американцы смогут оформлять пособия, переадресовывать почту и менять имя. Вместо поиска по более чем 29 тысячам правительственных сайтов пользователи будут задавать вопросы обычным языком, а с 2027 года портал должен начать не только отвечать, но и выполнять определенные действия.

Проект возглавляет сооснователь Airbnb Джо Геббиа, назначенный первым главным дизайнером правительства. Его Национальная студия дизайна устроена так же, как расформированный DOGE Илона Маска, но занимается не сокращением штата, а упрощением общения граждан с госорганами. В интервью CNBC Геббиа рассказал, что сайт разрабатывали с помощью ИИ Gemini от Google и ИИ Grok от SpaceXAI.

Отмечается, что запуск портала происходит на фоне растущего недоверия американцев к ИИ. Трамп отвергает призывы ужесточить регулирование отрасли, утверждая, что любое замедление даст преимущество Китаю. Согласно опросу Economist/YouGov, 60% вероятных избирателей выступают за усиление регулирования ИИ, а 62% почти не доверяют Трампу в этом вопросе. Тема стала одной из ключевых перед промежуточными выборами в ноябре.

На прошлой неделе, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп предложил переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект», заявив, что «SI — это звучит куда лучше».