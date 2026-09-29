Вьетнамские фабрики шьют военную форму для России, а структура «Калашникова» скупает их доли — TriTrace Investigations

В июне 2026 года государственный центр занятости вьетнамской провинции Камау объявил набор швей, которым предстоит шить в России продукцию для оборонных нужд. Кандидатам обещают обучение, контракты на два-три года и кредиты на льготных условиях от Банка социальной политики Вьетнама, сообщает расследовательское бюро TriTrace Investigations Ильи Шуманова.

Москва и Ханой назвали оборонное сотрудничество основой двусторонних отношений в совместном заявлении, которое вьетнамские госпорталы опубликовали в сентябре после визита президента То Лама в Москву. Россия также пообещала поддерживать вложения вьетнамцев в текстильную отрасль. Производства у вьетнамского бизнеса в России уже есть — еще в 2018 году Voice of Vietnam насчитывал около 200 созданных вьетнамцами швейных предприятий и свыше 10 тысяч вьетнамских сотрудников.

В подмосковном Чехове работает фабрика «Вьеткафе Технологии». По данным вьетнамского госканала VTV за август 2025 года, там трудятся более 200 граждан Вьетнама, а заметную долю заказов составляет форма для военных и российских госструктур. Согласно ЕГРЮЛ, компанией владеют и управляют россияне, хотя VTV называет главой ее совета директоров Нгуен Ван Нама. Фабрика связана с «Вьеткафе Менеджмент», контролирующей ресторанную сеть «Фо Бо Кафе».

Среди заказчиков фабрика указывает «Триаду-ТКО» — производителя военной экипировки из структуры концерна «Калашников». С 2025 года эта компания полностью выкупила или получила по 21% в 11 фирмах, связанных с вьетнамскими предпринимателями: во Владимирской, Тульской, Рязанской и Московской областях. В 2026 году она три месяца владела долей «Витекскома» из группы Milton, чья фабрика расположена по тому же адресу в Чехове, что и «Вьеткафе Технологии». На 2026 год компании Milton запросили 35 швей из Мьянмы и 50 из Бангладеш, а связанная с «Вьеткафе» «Демида» — еще 300 бангладешских.

По итогам переговоров Владимира Путина и То Лама стороны также условились обмениваться информацией о деятельности «недружественных стран и их специальных служб», а Путин пообещал в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама.