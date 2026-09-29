В результате взлома кадровой базы Пентагона были похищены данные 3 млн человек — ABC

Злоумышленники получили доступ к кадровой базе (Defense Manpower Data Center, DMDC) Министерства обороны США и похитили конфиденциальную информацию о 3 млн человек. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник в Пентагоне. Речь идет в том числе о номерах социального страхования военнослужащих и занимаемых ими должностях. Всего в базе содержится более 60 млн записей.

Как рассказал источник ABC, от взлома пострадали 2,76 млн ныне живущих людей. Кроме того, преступники получили доступ к записям о 294 тысячах умерших. Издание отмечает, что масштаб и характер похищенной информации создают серьезные риски для национальной безопасности, поскольку файлы содержат сведения о должностях, которые занимали военнослужащие и гражданские сотрудники Пентагона, а также другие идентификационные данные, включая номера социального страхования.

Уточняется, что с октября 2025 года по июль 2026-го «небольшое число неавторизованных пользователей получило несанкционированный доступ к персональным данным». После обнаружения взлома доступ злоумышленников к DMDC был устранен, заверил неназванный чиновник Пентагона.

ABC подчеркивает, что в кадровой базе Минобороны США содержатся данные о текущих военнослужащих, резервистах, гражданских сотрудниках, подрядчиках, вышедших на пенсию, ветеранах и членах семей военнослужащих. Всего в DMDC более 60 млн записей.

Ранее сообщалось, что хакерская группировка ShinyHunters похитила данные сотрудников ФБР. Среди украденной информации оказались записи о психиатрических и медицинских обследованиях.