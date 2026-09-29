Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.41

EUR

96.25

OIL

106.26

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

94

 

 

 

 

 

Новости

В результате взлома кадровой базы Пентагона были похищены данные 3 млн человек — ABC

The Insider
Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: J. Scott Applewhite / AP

Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: J. Scott Applewhite / AP

Злоумышленники получили доступ к кадровой базе (Defense Manpower Data Center, DMDC) Министерства обороны США и похитили конфиденциальную информацию о 3 млн человек. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник в Пентагоне. Речь идет в том числе о номерах социального страхования военнослужащих и занимаемых ими должностях. Всего в базе содержится более 60 млн записей.

Как рассказал источник ABC, от взлома пострадали 2,76 млн ныне живущих людей. Кроме того, преступники получили доступ к записям о 294 тысячах умерших. Издание отмечает, что масштаб и характер похищенной информации создают серьезные риски для национальной безопасности, поскольку файлы содержат сведения о должностях, которые занимали военнослужащие и гражданские сотрудники Пентагона, а также другие идентификационные данные, включая номера социального страхования.

Уточняется, что с октября 2025 года по июль 2026-го «небольшое число неавторизованных пользователей получило несанкционированный доступ к персональным данным». После обнаружения взлома доступ злоумышленников к DMDC был устранен, заверил неназванный чиновник Пентагона.

ABC подчеркивает, что в кадровой базе Минобороны США содержатся данные о текущих военнослужащих, резервистах, гражданских сотрудниках, подрядчиках, вышедших на пенсию, ветеранах и членах семей военнослужащих. Всего в DMDC более 60 млн записей.

Ранее сообщалось, что хакерская группировка ShinyHunters похитила данные сотрудников ФБР. Среди украденной информации оказались записи о психиатрических и медицинских обследованиях.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«В результате взлома кадровой базы Пентагона были похищены данные 3 млн человек — ABC»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  3. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте