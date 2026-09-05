Американские власти проверили на полиграфе десятки сотрудников Объединенного комитета начальников штабов из-за утечек информации в СМИ — NYT

Следователи американского правительства проверили на полиграфе около 50 сотрудников Объединенного штаба вооруженных сил США на фоне утечек секретной информации в СМИ. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

На полиграфе проверили офицеров и гражданских служащих. Их спрашивали о том, передавали ли они СМИ секретную информацию, в том числе о сокращении количества боеприпасов у Штатов.

По данным собеседников издания, проверки проводили не только для того, чтобы найти виновных в утечках, но и чтобы запугать сотрудников и попытаться тем самым предотвратить «сливы» информации СМИ в дальнейшем.

В самом Пентагоне заявили, что официально не комментируют внутренние «кадровые или следственные вопросы», но к утечкам относятся «серьезно» и расследуют любые подобные инциденты. Для современной американской армии масштаб таких проверок ни с чем несопоставим, отмечает NYT: среди высокопоставленных чиновников таких проверок до сих пор не проводили.

Проверки прошли в августе после того, как американские издания опубликовали несколько материалов о сокращении запасов ракет (например, Patriot) у Вашингтона. Так, сама NYT еще в начале августа писала, что президент США Дональд Трамп отказался от масштабных ударов по Ирану именно из-за опасений, что это истощит американские запасы ракет для систем ПВО в регионе. По данным издания, предупреждал Трампа об этом именно председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн.