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Новости

Власти отправили 120 ученых и философов в экспедицию по Волге на теплоходе «Лебединое озеро» придумывать образ будущего

The Insider
Фото: пресс-служба «Дигории»

Фото: пресс-служба «Дигории»

Власти привлекли молодых ученых к разработке образа будущего России. 120 политологов, философов, культурологов и других специалистов отправились в пятидневную экспедицию «Дигория» по Волге на теплоходе «Лебединое озеро». Как пишут «Ведомости», такой формат опробуют впервые.

По итогам поездки участники должны подготовить «философский мастер-план» для Экспертного института социальных исследований, Росмолодежи и платформы «Россия — страна возможностей». В документе они опишут будущее в разрезе экономики, политики, религии и других сфер, как рассказал руководитель экспедиции Руслан Шкута.

Шкута признал, что экспедицию часто сравнивают с первым «философским пароходом», на котором 104 года назад из страны выслали ряд известных представителей интеллигенции. Разница, по его словам, в том, что тех философов отправили безвозвратно, а «наши философы вернутся». Участников ждут пять городов — Москва, Углич, Мышкин, Ярославль и Дубна, где они будут расспрашивать жителей об их тревогах и взглядах на будущее.

Лекции на теплоходе прочтут начальник управления президента по мониторингу и анализу социальных процессов Александр Харичев, архиепископ Савва, игумен Николай и депутат Госдумы Олег Матвейчев. Философ Александр Дугин выступит онлайн. Метод, по объяснению Шкуты, заключается в том, чтобы обсудить вызовы, добраться до антиутопий, оттолкнуться от них к утопиям и из этого синтеза собрать образ будущего для общества, государства и человека.

Приветствие первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко зачитал Харичев. Кириенко назвал работу над образом будущего «важной и ответственной миссией» и выделил три вызова: искусственный интеллект, платформенную экономику и беспилотные системы с роботизацией. Политолог Александр Немцев напомнил, что нечто подобное устраивал основатель ЛДПР Владимир Жириновский, плававший на теплоходе с партактивом. Само же мероприятие, по его мнению, скорее похоже на тимбилдинг для гуманитариев, которые редко интересуются жизнью коллег и граждан.

Форум молодых политологов с тем же названием «Дигория» проходил в августе 2022 года. На его открытии Кириенко призвал участников удовлетворять потребность общества в гордости за страну, работать над консолидацией и убеждать россиян, что кризис — время возможностей. Тогда участников разделили на «фабрики» и «цеха», где они должны были формировать «образ будущего», обсуждать «украинский вопрос» и развивать навыки в «гибридной войне».

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Публикация:«Власти отправили 120 ученых и философов в экспедицию по Волге на теплоходе «Лебединое озеро» придумывать образ будущего»

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