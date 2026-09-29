В Юте освободили 71-летнего мужчину, который 41 год провел в камере смертников. Анализ ДНК показал несовпадение с образцами с места убийства

В штате Юта освободили под залог 71-летнего Дугласа Стюарта Картера, приговоренного к смертной казни за убийство в 1985 году. Об этом сообщил телеканал CNN. Анализ ДНК показал несовпадение с образцами, обнаруженными на месте преступления. Картер провел 41 год в камере смертников. Он отрицал причастность к убийству и утверждал, что признательные показания подписал под давлением.

Картер был освобожден под залог после того, как обвинение отозвало требование для него смертной казни. Это произошло после получения 22 сентября анализа ДНК, показавшего несовпадение с образцами, обнаруженными на дверной ручке и рукоятке ножа, которым было нанесено ранение в 1985 году Еве Олсен — тете начальника полиции города Прово в Юте (по данным следствия, в нее также стреляли).

Картер был приговорен судом присяжных к смертной казни в том же 1985 году. Его сочли виновным на основании признания, которое, как он утверждал позднее, было подписано под давлением, и показаний двух свидетелей, которые впоследствии отказались от своих слов. Никаких вещественных доказательств, связывающих Картера с местом преступления, не было.

Четыре десятилетия он провел в камере смертников, пытаясь оспорить приговор. В 2025 году Верховный суд штата Юта постановил провести повторное расследование убийства, признав неправомерными действия следователей сорок лет назад. В частности, свидетели, давшие показания против Картера в 1985 году и обнаруженные в 2011 году в Мексике, заявили, что полиция заставила их соврать в суде, угрожая им и их сыну депортацией из США. Картера выпустили под залог, но не сняли обвинения, поскольку расследование преступления продолжится. Семья убитой сорок лет назад женщины возражает против его освобождения, полагая, что несоответствие ДНК не гарантирует его отсутствие на месте преступления.

Адвокат Картера Нил Хэмилтон заявил, что его подзащитному сейчас требуется психологическая помощь:

«Давайте просто его отпустим. Его выпускают после 41 года травмы, причиненной действиями государства, и последствия этого для него совершенно реальны».

Один из подозреваемых в убийстве — муж жертвы Орла Олсен, который скончался в 2009 году. Именно он сообщил полиции об обнаружении тела жены. Адвокаты Картера утверждают, что следователи готовились предъявить обвинение именно ему, однако полицейский города Прово попросил их этого не делать. После этого обвинение предъявили Картеру.