Новости

В 2025 году в 17 странах мира было казнено как минимум 2707 человек, это самый высокий показатель с 1981 года — Amnesty International

The Insider
Правозащитная организация Amnesty International выпустила ежегодный доклад, посвященный применению смертной казни в разных странах мира. По подсчетам организации, число казней увеличилось на 78% по сравнению с прошлым годом и достигло самого высокого показателя с 1981 года — 2707 случаев. 

Резкий рост числа казней «в основном объясняется действиями нескольких государств, которые намеренно используют смертную казнь как инструмент запугивания, в первую очередь Китая, Ирана и Саудовской Аравии», говорится в пресс-релизе Amnesty International. Более половины всех задокументированных казней были назначены за преступления, связанные с наркотиками. В то же время как минимум две трети стран мира отменили смертную казнь законодательно или на практике. 

По подсчетам правозащитников, только в Иране в 2025 году было казнено не менее 2159 человек, что более чем вдвое превышает количество казненных в 2024 году. Рост числа казней также был зафиксирован в США (с 35 до 47), Сингапуре (с 9 до 17), Египте (с 13 до 23) и Кувейте (с 6 до 17).  В Саудовской Аравии произошло не менее 356 казней. Подсчитать количество казненных в Китае не представляется возможным из-за того, что там подобные сведения засекречены: организация полагает, что в Китае ежегодно казнят тысячи людей, что является самым высоким показателем в мире.

