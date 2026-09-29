Шесть стран ЕС потребовали от Еврокомиссии сократить бюджет союза на «сотни миллиардов евро» — FT

Шесть европейских стран — Австрия, Дания, Германия, Нидерланды, Финляндия и Швеция — потребовали сократить бюджет ЕС на «сотни миллиардов евро». В противном случае они угрожают заблокировать принятие финансового плана, пишет газета Financial Times со ссылкой на письмо руководителей государств.

Речь идет о бюджете ЕС на ближайшие семь лет. Страны требуют сократить его расходную часть. Соответствующее обращение они направили в Еврокомиссию.

«Если бюджет не будет сокращен на сотни миллиардов, соглашения в этом году не будет», — цитирует FT дипломата одной из стран, требующих сокращений.

Эти шесть государств в общей сложности обеспечивают порядка 40% поступлений в бюджет Евросоюза. В своем письме они просят направить больше средств на оборону и инновации, одновременно сократив бюджетную поддержку для фермеров и менее обеспеченных регионов. Как отмечает FT, на два последних направления традиционно тратится около 2/3 бюджета ЕС.

Для принятия финансового плана нужно согласие всех стран членов союза. Другие страны (например, Италия и Испания) в то же время требуют, наоборот, увеличить субсидии для сельского хозяйства и регионов.

Ранее в этом месяце лидеры Германии, Дании, Нидерландов, Финляндии и Австрии написали совместную колонку для издания Politico, которая была посвящена бюджетному вопросу. В ней они также призвали к «сбалансированному сокращению» бюджета, объяснив это изменением приоритетов внутри Европы.