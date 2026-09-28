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Литва запретила Усманову и Фридману въезд на 5 лет после снятия санкций ЕС

The Insider
Михаил Фридман и Алишер Усманов. Фото: РИА «Новости»

Михаил Фридман и Алишер Усманов. Фото: РИА «Новости»

Литва запретила российским миллиардерам Алишеру Усманову и Михаилу Фридману въезд в страну на 5 лет после того, как Евросоюз снял с них санкции. Оба внесены в национальный список нежелательных лиц, сообщает LRT со ссылкой на агентство BNS.

Запрет вступил в силу в пятницу, 25 сентября. Решение принял министр внутренних дел Литвы по представлению главы МИД. По истечении 5 лет ограничения могут пересмотреть и при необходимости продлить, сообщил представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас. Литовский МИД также готовит правовые акты, которые позволят заморозить средства и другие экономические ресурсы Усманова и Фридмана.

22 сентября Евросоюз продлил на три года, до 22 сентября 2029 года, санкции против более чем 3000 физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией против Украины. Одновременно ЕС не стал продлевать ограничения в отношении Усманова и Фридмана. Ранее санкционные списки пересматривались каждые 6 месяцев.

Исключения Усманова из санкционного списка, по данным СМИ, добивалась Франция, а Фридмана — Люксембург. Financial Times сообщала, что позиция Парижа могла быть связана с переговорами об освобождении граждан Франции, задержанных в Азербайджане. Фридман, в свою очередь, подал против Люксембурга иск на $16 млрд из-за заморозки его активов.

После решения ЕС собственные ограничения против Усманова и Фридмана ввела Эстония. Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна подписал соответствующее распоряжение 23 сентября.

Усманов и Фридман находились под санкциями ЕС с февраля 2022 года. В решении Совета ЕС Усманов назван близким к Владимиру Путину бизнесменом, который, по оценке европейских властей, материально или финансово поддерживал российских руководителей, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. Фридмана Совет ЕС называл основателем и одним из крупнейших акционеров «Альфа-групп», имевшим тесные связи с администрацией Путина, и также считал его причастным к материальной или финансовой поддержке российских властей.

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Публикация:«Литва запретила Усманову и Фридману въезд на 5 лет после снятия санкций ЕС»

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