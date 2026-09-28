Министры обороны ЕС второй раз за месяц не достигли решения о новых поставках Украине ракет Patriot

Министры обороны стран Евросоюза второй раз за месяц не достигли решения о новых поставках Украине ракет-перехватчиков Patriot из национальных запасов. По итогам встречи 28 сентября новых решений о передаче ракет принято не было, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Перед встречей она призывала страны ЕС передать Украине уже имеющиеся у них перехватчики, а собственные арсеналы позднее восполнить новыми произведенными ракетами:

«Украине срочно нужна противовоздушная оборона. Мы снова обращаемся к тем, у кого [перехватчики] есть в запасах».

По словам Каллас, дефицит средств ПВО усиливается из-за одновременного роста спроса на них в Украине и на Ближнем Востоке. К обсуждению по видеосвязи присоединился министр обороны Украины Евгений Хмара.

Предыдущая встреча министров обороны ЕС 1 сентября закончилась с тем же результатом. Каллас тогда сообщила, что конкретных решений о передаче ракет Patriot принять не удалось, хотя страны обсуждали собственные запасы. Перед той встречей НАТО и ЕС добивались передачи перехватчиков прежде всего от Испании и Греции, писал The Insider со ссылкой на Bloomberg. Обе страны располагают системами Patriot, а Киев просил союзников срочно передать ему часть имеющихся ракет из-за их нехватки.

В августе Украина перестала указывать в ежедневных сводках число сбитых российских ракет. Bloomberg связывал изменение отчетности в том числе с нехваткой ракет для систем Patriot. Владимир Зеленский говорил, что с начала 2026 года Украина получила от союзников втрое меньше противоракет, чем за тот же период годом ранее.

В сентябре страны Евросоюза согласовали возможность потратить €3,2 млрд из европейского кредита на компоненты американских систем Patriot, в первую очередь на ракеты-перехватчики. 11 сентября Еврокомиссия одобрила еще €6,1 млрд на закупку средств ПВО, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Решение отдельно позволяет Украине закупать американские ракеты PAC-3 для Patriot.

Производители также пытаются увеличить выпуск Patriot. В середине сентября The Wall Street Journal писал, что американская General Motors начала поставлять Lockheed Martin детали корпусов ракет PAC-3 MSE. Пентагон требует от производителей резко нарастить выпуск перехватчиков на фоне истощения запасов из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке.

Тем временем Евросоюз разблокировал €6,6 млрд помощи Украине из Европейского фонда мира. Перед сегодняшней встречей Каллас сообщила, что €1 млрд из этой суммы планируется направить на совместные закупки вооружений. По ее словам, ряд стран ЕС также намерены передать Украине средства, которые они получат обратно из фонда.