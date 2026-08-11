Украина перестала публиковать данные о количестве перехваченных ракет на фоне дефицита перехватчиков — Bloomberg

Украинский Генштаб вторую неделю в своих ежедневных сводках не публикует данные о количестве перехваченных российских ракет. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, в армии изменили форму отчетности из соображений безопасности и на фоне дефицита ракет-перехватчиков.

В Telegram-канале Генштаба ВСУ последнее упоминание сбитых ракет в сводках датируется 1 августа. С того момента в постах-отчетах упоминаются лишь сбитые и перехваченные российские беспилотники, убедился The Insider.

Пуски ракет упоминаются, но если раньше в сводках часто приводилось точное количество запущенных и перехваченных ракет (1, 2, 3), в последних постах этой практики нет.

При этом в ночь на вторник, 11 августа, под ракетный обстрел попали Киев и Запорожье, что подтвердил президент Владимир Зеленский. В утренней сводке Генштаба не упоминается точное количество выпущенных по Украине ракет — только беспилотников.