Украина перестала публиковать данные о количестве перехваченных ракет на фоне дефицита перехватчиков — Bloomberg

Украинский Генштаб вторую неделю в своих ежедневных сводках не публикует данные о количестве перехваченных российских ракет. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, в армии изменили форму отчетности из соображений безопасности и на фоне дефицита ракет-перехватчиков.
В Telegram-канале Генштаба ВСУ последнее упоминание сбитых ракет в сводках датируется 1 августа. С того момента в постах-отчетах упоминаются лишь сбитые и перехваченные российские беспилотники, убедился The Insider.
Пуски ракет упоминаются, но если раньше в сводках часто приводилось точное количество запущенных и перехваченных ракет (1, 2, 3), в последних постах этой практики нет.
При этом в ночь на вторник, 11 августа, под ракетный обстрел попали Киев и Запорожье, что подтвердил президент Владимир Зеленский. В утренней сводке Генштаба не упоминается точное количество выпущенных по Украине ракет — только беспилотников.
Как утверждает источник Bloomberg, это было сделано сознательно: отчетность поменяли в целях безопасности в ответ на российские удары. Это происходит на фоне дефицита у Украины ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Зеленский ранее сообщал, что с начала 2026 года союзники передали втрое меньше ракет для систем ПВО, чем за тот же период прошлого года.
Это отражается на состоянии украинской обороны. В июле из 195 запущенных баллистических ракет (к ним относятся «Искандеры» и «Цирконы») перехвачены были только 29 (еще 40 не достигли своих целей).
На прошлой неделе Зеленский заявил, что Киев договорился с Вашингтоном о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Публичного подтверждения этой информации из Белого дома, однако, до сих пор не было. Ранее президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в просьбе о дополнительных ракетах, объяснив, что они нужны самим США для защиты американских объектов и союзников в Персидском заливе. На этом фоне дополнительные ракеты-перехватчики для Украины ищет Европа, но европейские страны и сами сталкиваются с дефицитом этого типа вооружений.