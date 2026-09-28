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Новости

Задержанных у британской авиабазы Фэйрфорд подозревают в подготовке теракта. Полицию вызвала фермерша, заметившая у дома людей в масках

The Insider
Иллюстрация к материалу

Пятерых мужчин, задержанных у британской авиабазы Фэйрфорд, которую используют ВВС США, подозревают теперь не только в нарушении закона о взрывчатых веществах, но и в подготовке теракта. На их след полицию навела жительница соседней деревни, набравшая номер экстренной службы. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

По словам женщины, ночью, вернувшись домой, она увидела, что проезд и подъездную дорожку перегородили три белых фургона, а рядом стоит многочисленная группа мужчин в масках и капюшонах. Заметив ее, они разбежались кто в поле, кто в сторону соседнего Кемпсфорда. Сначала она попыталась дозвониться в полицию Минобороны, которая охраняет базу, но там не ответили, и тогда она позвонила по номеру 999. Спустя десять минут в деревне уже было полно вооруженных полицейских. Она рассказала BBC Radio 4:

«Я думаю, что мой звонок в 999 сорвал их планы, какими бы они ни были».

Подозреваемых задержали у деревни Уэлфорд, примерно в 3 км от базы. Их имена и место содержания не раскрываются. По закону о терроризме их могут держать под стражей до 14 суток без предъявления обвинений. Фургоны проверяли саперы, вокруг выставили оцепление радиусом 400 метров, жителей 85 домов эвакуировали. Дело ведет антитеррористическая полиция. Президент США Дональд Трамп утверждает, что за задержанными давно следили, написав в своем аккаунте в соцсети Truth Social:

«Мы давно вели за ними наблюдение и в итоге взяли их».

В то же время Би-би-си, ссылаясь на свои источники, отмечает, что операция не основывалась на разведданных.

Министр обороны Уэс Стритинг поблагодарил фермершу, но уточнил, что у нее была лишь «частичная информация». Строить догадки о причастности Ирана он отказался, при этом напомнив, что Тегеран и его прокси стремятся навредить Лондону. Премьер-министр Энди Бернем назвал инцидент «вызывающим серьезную обеспокоенность».

По данным наблюдателей, охрану базы усилили еще накануне, а сам объект, вероятно, перевели на высший уровень защиты FPCON Delta. С марта Вашингтон с разрешения Лондона использует Фэйрфорд для ударов по иранским ракетным объектам, а в июле КСИР призвал Британию не выпускать оттуда американские бомбардировщики.

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Публикация:«Задержанных у британской авиабазы Фэйрфорд подозревают в подготовке теракта. Полицию вызвала фермерша, заметившая у дома людей в масках»

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