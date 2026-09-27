У авиабазы США в Британии задержали нескольких мужчин по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, местных жителей эвакуировали

Несколько мужчин задержаны по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, возле авиабазы RAF Fairford в британском Глостершире, которую используют ВВС США. В районе объявлен режим крупного происшествия, сообщает The Guardian со ссылкой на полицию.

Жителей нескольких домов в районе Уэлфорда эвакуировали в ближайший спортивно-досуговый центр. Военные проверяют несколько автомобилей, а вооруженная полиция перекрыла доступ к главным воротам базы. На месте также находятся машины скорой помощи и пожарные.

Полиция Глостершира заявила, что ситуация находится под контролем и угрозы для местных жителей нет. В ведомстве не уточнили, сколько человек задержано и что именно им вменяют, сообщив лишь, что речь идет о предполагаемых нарушениях британского закона о взрывчатых веществах.

Представитель ВВС США отказался раскрывать конкретные меры безопасности на RAF Fairford, заявив, что американские подразделения в Великобритании «сохраняют бдительность» и принимают необходимые меры для защиты военнослужащих, гражданского персонала и их семей.

По данным The Aviationist и наблюдателей за базой, усиление безопасности началось еще 26 сентября, то есть до публичного объявления об инциденте и задержаниях. Сообщалось, что на базе звучали предупреждения через систему Giant Voice, самолеты рассредоточили по аэродрому, дополнительные/аварийные въезды блокировали и укрепляли, а охрану резко усилили. В следующие часы вооруженная полиция и блокпосты появились и вокруг базы.

Авиационные наблюдатели сообщают, что RAF Fairford перевели в FPCON Delta — максимальный уровень защищенности американских военных объектов, об этом пишет DefenceGeek — крупный британский OSINT-аккаунт, специализирующийся прежде всего на отслеживании военной авиации. Этот уровень означает, что теракт/враждебная атака уже произошли в непосредственной близости либо есть информация, что нападение на конкретный объект или человека неизбежно.

The Aviationist пишет, что признаки соответствуют Delta, но прямо оговаривается: официального подтверждения уровня нет. По сообщениям наблюдателей, на RAF Lakenheath был введен FPCON Charlie; безопасность усилили также на RAF Mildenhall. ВВС США отказались раскрывать конкретные меры безопасности, сославшись на «соображения оперативной безопасности», но заявили, что американские подразделения в Великобритании сохраняют бдительность.

Когда раньше вводили Delta

Самый хорошо документированный пример — 11 сентября 2001 года. После атак Пентагон практически сразу объявил FPCON Delta для американских сил. Тогдашний министр обороны Дональд Рамсфелд публично говорил, что был введен «highest alert». Причем это было не символическое повышение: на военных объектах резко ограничивали доступ, перекрывали дороги и усиливали физическую защиту.

При этом Delta вообще редкий и обычно локальный режим. Пентагон специально предусматривает быстрое снижение FPCON, когда обстановка позволяет это сделать: длительное сохранение самых высоких уровней мешает нормальной работе военных объектов.

RAF Fairford используется американскими военными. В последние месяцы возле базы проходили протесты после того, как британские власти разрешили США использовать ее для ударов по иранским ракетным объектам, связанным с атаками на суда в Ормузском проливе. В июле Корпус стражей исламской революции Ирана призвал Великобританию не разрешать американским бомбардировщикам вылетать с этой базы.