Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

106.83

USD

84.34

EUR

95.87

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

349

 

 

 

 

 

Новости

Уволенный из армии генерал Лапин станет вице-премьером Татарстана и будет курировать поддержку участников войны

The Insider
Генерал-полковник Александр Лапин. Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

Генерал-полковник Александр Лапин. Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

Бывший командующий российскими группировками войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Он будет курировать новое подразделение правительства республики по вопросам поддержки участников «СВО» и их семей, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету.

Лапина уволили с военной службы в сентябре 2025 года. Тогда The Insider писал, что генерала планировали перевести на гражданскую службу в администрацию Минниханова, где он должен был заниматься вопросами войны, обороны и ветеранов. К июню 2026 года Лапин уже официально упоминался властями Татарстана как помощник главы республики.

До увольнения Лапин командовал группировкой войск «Север». В мае 2024 года она начала наступление в Харьковской области, которое не привело к заявленным российским командованием целям. В августе 2025 года Минобороны подтвердило, что Лапина на посту командующего сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.

Ранее Лапин командовал группировкой «Центр», участвовавшей во вторжении России в Украину с севера. Осенью 2022 года после отступления российских войск из Лимана его публично критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он обвинял Лапина в потере города и требовал разжаловать его до рядового. Позднее генерал вернулся на высокие командные должности и возглавил Ленинградский военный округ.

Как писали СМИ, Лапин лично наградил своего сына Дениса, командира 1-го гвардейского танкового полка, участвовавшего в провальном наступлении в 2022 году на Чернигов и Сумы. Из опубликованных украинской разведкой переговоров следовало, что подразделение понесло серьезные потери.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Уволенный из армии генерал Лапин станет вице-премьером Татарстана и будет курировать поддержку участников войны»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  3. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте