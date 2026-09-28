Уволенный из армии генерал Лапин станет вице-премьером Татарстана и будет курировать поддержку участников войны

Бывший командующий российскими группировками войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Он будет курировать новое подразделение правительства республики по вопросам поддержки участников «СВО» и их семей, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету.

Лапина уволили с военной службы в сентябре 2025 года. Тогда The Insider писал, что генерала планировали перевести на гражданскую службу в администрацию Минниханова, где он должен был заниматься вопросами войны, обороны и ветеранов. К июню 2026 года Лапин уже официально упоминался властями Татарстана как помощник главы республики.

До увольнения Лапин командовал группировкой войск «Север». В мае 2024 года она начала наступление в Харьковской области, которое не привело к заявленным российским командованием целям. В августе 2025 года Минобороны подтвердило, что Лапина на посту командующего сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.

Ранее Лапин командовал группировкой «Центр», участвовавшей во вторжении России в Украину с севера. Осенью 2022 года после отступления российских войск из Лимана его публично критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он обвинял Лапина в потере города и требовал разжаловать его до рядового. Позднее генерал вернулся на высокие командные должности и возглавил Ленинградский военный округ.

Как писали СМИ, Лапин лично наградил своего сына Дениса, командира 1-го гвардейского танкового полка, участвовавшего в провальном наступлении в 2022 году на Чернигов и Сумы. Из опубликованных украинской разведкой переговоров следовало, что подразделение понесло серьезные потери.