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Россия планирует купить доли в китайских фабриках по производству полупроводников, чтобы упростить доступ для российских заказчиков — «Ъ»

The Insider
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Российская государственная Объединенная микроэлектронная компания (ОМК) собирается выкупить доли в китайских фабриках по производству полупроводников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами организации. Это должно упростить доступ к производству для российских заказчиков.

По словам одного из источников, ОМК хочет купить долю или несколько в «небольших и непрестижных» фабриках, которые работали бы как на местный рынок, так и на Россию. Такой вариант предлагают и сами китайские заводы. «Можно договориться, что одна или несколько производственных линий будут работать под российские нужды», — рассказал собеседник газеты.

Как рассказал партнер юрфирмы «Цзиньши» Максим Слугин, китайские фабрики в целом разрешают привлекать российские инвестиции, но могут не согласиться на предложение инвестора, который связан с государством или находится под западными санкциями.

Заместитель директора НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексей Ершов отметил, что многие российские производители микроэлектроники («Байкал», «Модуль», «Элвис») и так печатают микросхемы в Китае. Приобретение долей в китайских фабриках позволит закрепить за российской стороной место в очереди на производство. «Акционеру проще получить квоты и понятную цену», — пояснил Ершов.

ОМК была создана в январе 2026 года для развития микроэлектроники. Заявленные цели компании — консолидировать ресурсы, создать производственный микроэлектронный комплекс полного цикла и подготовить квалифицированные кадры. 

Как пишет CNews, по состоянию на сентябрь 2026 года российские заводы, выпускающие полупроводники, не могут производить чипы по актуальным топологиям. Самый современный доступный им техпроцесс — 90 нм образца 2003 года, отмечает издание. Мировой лидер рынка контрактного производства полупроводников, тайваньская компания TSMC, еще в прошлом году освоила техпроцесс 2 нм. Эта технология доступна также корейской Samsung. Обе эти компании перестали работать с Россией в 2022 году после начала полномасштабной войны.

Китайские заводы пока не обладают топологией 2 нм, но близки к ней, пишет CNews.

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Публикация:«Россия планирует купить доли в китайских фабриках по производству полупроводников, чтобы упростить доступ для российских заказчиков — «Ъ»»

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