Китай приблизился к Samsung, SK Hynix и Micron в производстве DRAM: CXMT запустила массовое производство нового поколения

Крупнейший китайский производитель оперативной памяти CXMT запустил массовое производство DRAM на технологической платформе пятого поколения. Компания утверждает, что по возможностям новый процесс приблизился к наиболее передовым технологиям, которые сейчас используются в массовом производстве. Разработка должна усилить позиции Китая на мировом рынке памяти, где доминируют Samsung, SK Hynix и Micron, пишет Reuters.

Новая платформа позволяет плотнее размещать элементы, в которых хранится информация, благодаря чему на одном чипе помещается больше памяти, а с одной кремниевой пластины можно получить больше чипов. CXMT заявила, что сократила расстояние между ключевыми элементами ячейки памяти до 11,95 нанометра. Для этого компания использовала технологию четырехкратного формирования рисунка, при которой несколько этапов производства повторяются для создания более мелких элементов схемы.

По подсчетам CXMT, новая технология позволяет получить как минимум на 50% больше кристаллов с одной пластины по сравнению с платформой предыдущего поколения. При этом речь идет о количестве потенциально произведенных кристаллов до отбраковки дефектных экземпляров. Компания также заявляет, что новый процесс позволяет снизить стоимость производства и энергопотребление памяти.

Одновременно CXMT представила два новых 24-гигабитных чипа LPDDR5X, изготовленных по новой технологии. Такая память используется прежде всего в смартфонах и другой портативной электронике. По данным компании, новые чипы вмещают на 50% больше данных, чем сопоставимые предыдущие модели CXMT, и уже выпускаются серийно.

Вице-президент CXMT Ло Сяодун заявил, что производственные возможности компании теперь находятся «на одном уровне с наиболее передовыми техпроцессами, находящимися в массовом производстве». CXMT разработала новую платформу с использованием компьютерного моделирования и совместно с китайскими производителями оборудования. Развитие собственного производства полупроводников стало одним из приоритетов Пекина после того, как с 2022 года США ограничили поставки в Китай части современного оборудования и программного обеспечения для выпуска чипов.