Более 650 тысяч жителей Приморья, свыше трети населения края, остались без воды после аварии на подстанции

Более 650 тысяч жителей Владивостока, Артëма и Надеждинского округа остались без холодной воды после аварии на электроподстанции «Штыково». По данным МЧС, отключение затронуло более 3,5 тысячи многоквартирных и около 16,5 тысячи частных домов, а также 224 социально значимых объекта. В некоторых больницах и поликлиниках нет холодной воды. Как подсчитал The Insider, авария коснулась как минимум 36% населения всего Приморского края. На начало 2025 года в регионе проживали примерно 1,8 млн человек, следует из данных Росстата.

Авария произошла в ночь на понедельник, 28 сентября, на подстанции 110 кВ «Штыково». Дальневосточная распределительная сетевая компания сообщила о повреждении оборудования и объектов водоснабжения. Причину повреждения компания пока не называла. После отключения подстанции прекратили работу четыре насосные станции Приморского водоканала: «Новая», «Центральная», «Заречная» и «Подгороденка». Часть потребителей энергетики подключили по резервным схемам, ремонт подстанции продолжается. В работах задействованы 18 специалистов.

Отключение затронуло больницы и поликлиники Владивостока, Артëма и Надеждинского района. Как утверждают в региональном Минздраве, в учреждения доставляют воду, стационары и поликлиники продолжают работать. Во Владивостоке из-за отсутствия воды школам рекомендовали сократить продолжительность занятий или перевести вторую смену на дистанционный формат. Детские сады попросили предупредить родителей, чтобы они забрали детей раньше.

«Примводоканал» рассчитывает восстановить подачу холодной воды сегодня примерно к 18:00 по местному времени, однако даже после возобновления работы системы потребуется время на заполнение коммуникаций. Только во Владивостоке без воды остаются не менее двух тысяч домов.

Первые данные о масштабах аварии были значительно ниже. Прокуратура Приморья утром сообщала о более чем 140 тысячах жителей без холодной воды во Владивостоке и Артëме. Позднее МЧС уточнило сведения, включив в них Надеждинский округ: число оставшихся без воды превысило 650 тысяч человек.

В регионе уже случались подобные коммунальные аварии. В январе 2024 года во Владивостоке из-за повреждения теплосети без отопления остались более трех тысяч жителей 18 многоквартирных домов. В январе 2026 года по всей России было зафиксировано как минимум 1280 сообщений об отказе систем — почти вдвое больше, чем годом ранее.