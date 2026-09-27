Из-за ливней в Индии и Непале погибли более 100 человек

По меньшей мере 102 человека погибли в Индии и Непале из-за сильных ливней и вызванных ими наводнений, оползней и других стихийных бедствий. В индийском штате Уттар-Прадеш за три дня погибли 81 человек, еще 62 получили ранения. В Непале власти сообщили о 21 погибшем и пяти пропавших без вести.

На Уттар-Прадеш обрушились сильные дожди и грозы. По данным местных властей, за три дня повреждены более 2,2 тысячи домов. Ранее Reuters сообщал, что спасатели работают в затопленных районах, а власти оценивают ущерб сельскому хозяйству. Центральная водная комиссия Индии объявила «тяжелой» ситуацию на 30 гидрологических постах в семи штатах. Уровень воды в нескольких крупных реках, в том числе Ганге, Гандаке, Коси, Багмати и Нармада, превысил опасные отметки.

В Непале ливни вызвали наводнения и оползни в нескольких частях страны. Власти ранее предупреждали об угрозе внезапных паводков в 49 из 77 районов. Из-за непогоды нарушено автомобильное сообщение, повреждены мосты и линии электропередачи. В частности, без электричества остались районы Мананг, Мустанг, Мьягди и Баглунг. Наводнение также повредило сооружения и опоры линии электропередачи гидроэлектростанции мощностью 40 МВт.

По данным Kathmandu Post, только на западе и юге Непала были эвакуированы или вынуждены покинуть дома более 1,4 тысячи человек, полностью разрушены 179 домов.

Отдельно в Непале продолжаются поиски людей после схода лавины в базовом лагере горы Химлунг-Химал высотой 7126 м в районе Мананг. Утром сообщалось о десяти пропавших без вести. Лавина сошла на фоне продолжающихся дождей и снегопадов в горных районах.

Месяц назад Непал уже пережил катастрофическое наводнение: в результате схода оползня после обрушения ледника Лангтанг-Лирунг погибли более 1450 человек, тысячи числятся пропавшими без вести.