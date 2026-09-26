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Миллиардер Тимур Турлов стал президентом FIDE. Он находится под санкциями Украины, а его Freedom Holding — под вниманием SEC

The Insider
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Казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов избран президентом Международной шахматной федерации (FIDE) вместо Аркадия Дворковича. Выборы прошли 26 сентября на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. Во втором туре Турлов получил 110 голосов против 85 у немецкого предпринимателя Вадима Розенштейна.

В первом туре за Турлова проголосовали 96 делегатов, за Розенштейна — 76, за еще одного кандидата, немецкого предпринимателя Яна Хенрика Бюттнера, — 20. Напарником Турлова по президентскому списку был 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд, который стал заместителем президента FIDE.

Турлову 38 лет, он родился в Москве, но сейчас является гражданином Казахстана. В 2022 году он отказался от российского гражданства. Перед выборами этот вопрос стал предметом спора: Розенштейн требовал подтвердить, что Турлов действительно больше не является гражданином России. Турлов представил документы российского консульства.

Турлов — основатель и крупнейший акционер зарегистрированной в США Freedom Holding Corp., акции которой торгуются на Nasdaq. По данным Forbes Kazakhstan, на апрель 2026 года ему принадлежало 69,18% компании, а его состояние в мае оценивалось в $5,2 млрд. Холдинг работает в более чем 20 странах и занимается брокерскими и банковскими услугами, страхованием, телекоммуникациями и другими направлениями.

До 2023 года у Freedom был бизнес и в России. В марте того года холдинг завершил продажу российской инвестиционной компании «Фридом Финанс» и одноименного банка топ-менеджеру подразделения за $140 млн и заявил о полном уходе с российского рынка.

В октябре 2022 года Украина ввела санкции против Турлова и связанной с ним «Фридом Финанс Украина». Украинские санкции также стали одним из вопросов во время предвыборной кампании в FIDE. Турлов заявлял, что они не связаны с войной и не должны препятствовать его избранию, а также обещал выполнять решения Спортивного арбитражного суда (CAS), касающиеся ограничений для российских шахматистов.

Freedom Holding также находится под вниманием американского регулятора. В 2026 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила компании уведомление о том, что сотрудники регулятора могут рекомендовать применение принудительных мер по итогам расследования. Financial Times сообщала, что разбирательство связано в том числе с предполагаемыми нарушениями правил бухгалтерского учета. Компания оспаривает претензии регулятора.

В шахматное управление Турлов пришел несколько лет назад: с января 2023 года он возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат, а с 2025 года — Международную федерацию школьных шахмат. Изначально на нынешних выборах FIDE он должен был идти в связке с действующим президентом Аркадием Дворковичем, однако после введения Евросоюзом санкций против Дворковича тот отказался от участия в выборах. Турлов выдвинулся на пост президента самостоятельно, а его кандидатом в заместители стал Ананд.

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Публикация:«Миллиардер Тимур Турлов стал президентом FIDE. Он находится под санкциями Украины, а его Freedom Holding — под вниманием SEC»

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