Власти поставили на конвейер продажу национализированных активов через ПСБ. Изъятые компании отправляют на торги спустя несколько месяцев

Компании, которые суды передают государству по искам Генпрокуратуры, уже спустя несколько месяцев оказываются на торгах. За два месяца правительство сформировало специальный перечень из 27 активов для ускоренной продажи через ПСБ.

Значительную часть списка составляют компании, национализированные лишь несколькими месяцами ранее. Последними в него попали восемь предприятий бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова — это уже вторая партия их бывших активов, отправленная на продажу за неделю, обнаружил The Insider.

23 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в перечень 100% ООО «ЗапСибАвто», «Автоуниверсал-Элит», «Автоуниверсал», «Автоуниверсал-Моторс», «АвтоМакс-Сервис», «Автоуниверсал-Статус», «Автоуниверсал-Премиум» и «Юнимоторс». Все восемь компаний должны быть проданы в 2026–2027 годах через ПСБ на аукционе либо посредством публичного предложения.

Основное направление восьми компаний связано с продажей автомобилей, дилерским бизнесом, техническим обслуживанием и ремонтом машин. Например, «Автоуниверсал» работал как официальный сервисный партнер Audi в Сургуте; его основной зарегистрированный вид деятельности — торговля автотранспортными средствами.

Неделей ранее, 16 сентября, правительство внесло в тот же список еще девять активов. Среди них оказались четыре бывшие компании Боброва и Бикова — «Агро-Клевер», «Ударник», «Земля Сажинская» и «Петелино». Агрокомпании образуют фактически связанную сельскохозяйственную группу. Уже через несколько дней четыре сельскохозяйственных предприятия были выставлены на торги одним лотом с начальной ценой 571,275 млн рублей. Таким образом, за одну неделю правительство отправило на продажу как минимум 12 компаний, национализированных у одних и тех же владельцев менее года назад.

Кто такие Бобров и Биков и почему у них забрали бизнес

Бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков контролировали крупный коммунально-энергетический холдинг на Урале, в который входили «Корпорация СТС», «Облкоммунэнерго», «Интертехэлектро — Новая генерация», Курганская ТЭЦ и другие предприятия. Связанные с ними компании занимались генерацией и поставкой электроэнергии, водоснабжением и вывозом отходов в регионах Уральского федерального округа. Бобров и Биков также контролировали информационное агентство Ura.ru.

В октябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства компании Боброва и Бикова. В иске было указано 37 ответчиков — 21 юридическое лицо и 16 физических. Среди них, помимо бизнесменов и связанных с ними компаний, были бывший министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и бывший вице-губернатор региона Олег Чемезов. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

По версии Генпрокуратуры, Бобров и Биков за счет незаконно полученных средств скупали ресурсоснабжающие предприятия в Курганской, Тюменской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Ведомство утверждало, что контроль над «Облкоммунэнерго» и другими бывшими государственными предприятиями бизнесмены получили благодаря неформальным связям с чиновниками Свердловской области, а доходы от продажи коммунальных ресурсов через подконтрольный банк «Агропромкредит» выводились на счета в Австрии и Швейцарии.

Генпрокуратура также указывала, что в 2000-х Биков работал советником председателя правления РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, что, по мнению ведомства, обеспечивало ему доступ к внутренней информации о структуре концерна. После ареста бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова куратором холдинга, как полагала прокуратура, стал вице-губернатор Олег Чемезов.

Специальный список за два месяца вырос почти втрое

Продажа предприятий Боброва и Бикова — часть более широкого процесса. Специальный перечень имущества правительство создало распоряжением от 28 июля 2026 года во исполнение указа Владимира Путина № 693 «О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности». Продавцом всех включенных в него активов назначен ПСБ, а реализовать их предполагается в 2026–2027 годах.

Первоначально перечень состоял всего из десяти позиций. 16 сентября правительство добавило позиции с 11-й по 19-ю, а 23 сентября — с 20-й по 27-ю. Таким образом, менее чем за два месяца список увеличился почти втрое.

Причем недавно национализированные предприятия появились уже в первоначальной версии перечня.

Национализировали в феврале — через пять месяцев отправили на продажу

Первые девять позиций июльского списка занимают компании агрохолдинга «АлтайАгроСнаб»: «Алтайагрополе», «Милк парк», КФХ «Велес», «АлтайАгроСнаб-Логистика», «АлтайАгроСнаб-Корма», «ААС-Агро», «АлтайАгроСнаб-Ойл», «Алтайская транспортная компания» и сам «АлтайАгроСнаб». Государство выставляет на продажу 100% каждой из них.

Активы были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры к бывшему руководителю Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрею Фролову и связанным с ним лицам. В феврале 2026 года Новосибирский областной суд постановил передать государству агрохолдинг, стоимость которого оценивалась более чем в 10 млрд рублей. 21 июля кассационный суд оставил это решение в силе, а уже 28 июля — через неделю — правительство включило компании группы в перечень для последующей продажи через ПСБ.

Десятой позицией первоначального списка стали 59,9819% УК «Курорты Горячего Ключа». Компания ранее фигурировала среди ответчиков по иску Генпрокуратуры об обращении имущества в доход государства, удовлетворенному судом в январе 2026 года. В июле пакет включили в правительственный перечень, а сейчас ПСБ предлагает его к продаже с начальной ценой 919,819 млн рублей.

Еще одну группу изъяли в феврале и отправили на продажу в сентябре

Среди девяти активов, добавленных правительством в перечень 16 сентября, оказались 74,22% Южно-Уральского завода магниевых соединений и 100% «Завода флюсов магнезиальных материалов».

Оба предприятия также незадолго до этого перешли государству по иску Генпрокуратуры. В феврале 2026 года Лефортовский суд Москвы удовлетворил требования надзорного ведомства об обращении имущества в доход Российской Федерации. Генпрокуратура добивалась его изъятия как имущества, полученного, по ее версии, с нарушением законодательства о противодействии коррупции. Между решением суда и включением активов в список на продажу прошло около семи месяцев.

Темпы продажи наращивают

Сам по себе переход национализированных компаний обратно в частные руки не является новой практикой. В предыдущие годы государство уже продавало или пыталось продать активы, полученные по искам Генпрокуратуры. Поэтому нынешний процесс отличается не появлением самой схемы, а темпами и концентрацией недавно изъятых предприятий в одном специальном механизме продажи.

За два месяца правительство сформировало через ПСБ перечень из 27 позиций, несколько крупных групп внутри которого были обращены в доход государства лишь в конце 2025 или первой половине 2026 года. В отдельных случаях между окончательным решением суда и включением имущества в перечень проходили считаные дни или месяцы.

При этом государство не обязательно ждет долго и после включения активов в перечень. Например, ПСБ уже выставил на продажу «Курорты Горячего Ключа», а четыре бывшие агрокомпании Боброва и Бикова появились на торгах практически сразу после сентябрьского распоряжения правительства.