Государство распродает остатки национализированного «Покровского» вслед за ВТБ, который уже нашел покупателя

Правительство России включило в план приватизации на 2026–2028 годы более двух десятков компаний и долей в компаниях, входивших в национализированный агрохолдинг «Покровский». Среди них оказались в том числе пакеты, которые государство сохранило за собой после того, как в 2024 году передало контроль над большей частью предприятий структуре группы ВТБ. Соответствующее распоряжение от 23 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, обнаружил The Insider.

Как «Покровский» перешел государству

В октябре 2023 года Лабинский городской суд Краснодарского края по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы основателя «Покровского» Андрея Коровайко, его бизнес-партнера Аркадия Чебанова и связанных с ними компаний. Генпрокуратура утверждала, что основу будущего холдинга Коровайко создал за счет коррупционных доходов и связей, полученных во время работы в 2001–2004 годах в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе: по версии ведомства, курируя региональные и муниципальные органы власти, он использовал служебное положение для получения земель и других активов в Краснодарском крае и Ростовской области, а полученные от них доходы затем вкладывал в дальнейшее расширение бизнеса.

Содействие ему, по версии прокуратуры, оказывал Чебанов. Представители Коровайко обвинения отвергали, утверждая, что во время госслужбы он предпринимательством не занимался, а активы приобретались законно. Суд в итоге удовлетворил требования Генпрокуратуры.

Стоимость активов оценивалась примерно в 500 млрд рублей. В декабре 2024 года стало известно, что значительная часть национализированного бизнеса перешла структуре ВТБ: Росимущество передало компании «Мегатэк» доли в 89 предприятиях бывшего концерна. Сам ВТБ подтвердил приобретение «Агрокомплекса Лабинский», управлявшего сельскохозяйственными активами «Покровского». Сумма сделки раскрыта не была.

Государство продает оставшиеся у него доли

При этом некоторые предприятия государство и структура ВТБ фактически поделили между собой. Например, сейчас 95% ООО «Агроторг Концерн Покровский» принадлежат «Мегатэку», а 5% — Российской Федерации. Именно государственные 5% правительство теперь внесло в план приватизации. В УК «Воля» «Мегатэку» принадлежат 80%, государству — 20%; на продажу отправляются именно государственные 20%. В УК «Победа» соотношение составляет 85 и 15% соответственно, и правительство приватизирует свои 15%. В «Лига Парке» государство и «Мегатэк» владеют по 50% — теперь Россия собирается продать свою половину.

Кроме миноритарных пакетов, в программу приватизации включены компании бывшего «Покровского», которые пока полностью принадлежат государству. В частности, правительство планирует продать 100% «Агрофирмы „Нива“», «Агрофирмы „Родина“», «Торгового дома „Кубанская Станица“», «Ейского торгового дома», «Семпрома», «Беста», «Айтэмса», «Глобал Инвеста», «Ренты плюс», «Сигма-Трейда», «МосГорМаша» и «МТ». В план также включены 98,97% акций краснодарского «Колоса» и 100% «Маяка».

Судебные материалы по делам «Покровского» подтверждают связь большинства этих предприятий с концерном. Суды описывали их как группу компаний с единым центром управления и устойчивыми организационными и финансовыми связями.

ВТБ тоже продает полученную им часть «Покровского»

Решение правительства совпало по времени с новой перепродажей основной части бывшего «Покровского» уже самим ВТБ. В апреле 2026 года глава банка Андрей Костин сообщил, что ВТБ намерен избавиться от всех своих сельскохозяйственных активов, включая «Агрокомплекс Лабинский». Еще в декабре 2025 года Костин говорил о планах создать на их базе агрохолдинг и развивать его в течение трех — пяти лет, однако затем банк изменил стратегию. Причиной Костин называл новые требования ЦБ к непрофильным активам банков, которые должны заработать в 2027 году.

К концу августа ВТБ уже нашел покупателя. Первый зампред банка Дмитрий Пьянов 28 августа сообщил, что соглашение об условиях сделки подписано, а закрыть продажу активов «Лабинского» ВТБ рассчитывает до конца 2026 года. Имя покупателя банк не раскрыл.

Цена первой сделки с ВТБ остается неизвестной

Ранее The Insider выяснил, что первая передача активов «Покровского» ВТБ практически не отразилась в официальных доходах федерального бюджета от приватизации. За весь 2024 год они составили 16,4 млрд рублей — примерно в 30 раз меньше оценки стоимости активов концерна в 500 млрд рублей. The Insider также обнаружил, что в отчетности ВТБ отсутствовала прибыль от покупки активов дешевле их справедливой стоимости, хотя при приобретении банка «Открытие» подобная прибыль отражалась.