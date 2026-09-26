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14 сенаторов США призвали Трампа отозвать приглашение Путину на саммит G20 в Майами

The Insider
Фото: CNN

Фото: CNN

Группа из 14 американских сенаторов от обеих партий в четверг вечером обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой отменить приглашение Владимира Путина на декабрьский саммит «Большой двадцатки» в Майами. Письмо законодателей эксклюзивно получила The Washington Post.

Обращение подготовили председатель сенатского комитета по вооруженным силам республиканец Роджер Уикер и ведущий демократ в комитете по международным отношениям Джин Шахин, к ним присоединились еще по шесть сенаторов от каждой партии. Авторы письма заявили:

«Президент Путин несет единоличную ответственность за развязывание полномасштабной агрессивной войны России против Украины. Его участие в саммите G20 в США вызывает серьезные опасения, что это легитимизирует и нормализует власть, которая каждый день продолжает атаковать гражданские объекты в Украине».

Сенаторы напомнили, что Путин, министр финансов Антон Силуанов и другие члены российской делегации находятся под американскими санкциями за действия, признанные угрозой национальной безопасности. По мнению законодателей, если Путин не будет изолирован от международного сообщества, у него может не оказаться особых стимулов соглашаться на прекращение огня с Украиной.

О приглашении Путина в среду объявил госсекретарь Марко Рубио, назвав его возможностью пообщаться «не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами». В прошлом месяце участие Силуанова во встрече министров финансов G20 в Эшвилле (Северная Каролина) удивило других участников и возмутило страны Евросоюза — они потребовали, чтобы российского министра не было на общей фотографии.

Саммит лидеров G20 пройдет 14–15 декабря в принадлежащем семье Трампа комплексе Trump National Doral. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль приветствовал решение Вашингтона, заявив, что приглашение станет для Путина проверкой, «готов ли он к серьезным переговорам».

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Публикация:«14 сенаторов США призвали Трампа отозвать приглашение Путину на саммит G20 в Майами»

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