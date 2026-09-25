Археологи описали корабль XVII века с плотницкой мастерской, найденный в Германии при строительстве газопровода в Балтийском море

Польский археолог Михал Конрад Грабовский из Варшавского университета опубликовал в журнале International Journal of Nautical Archaeology первые результаты изучения деревянного корабля первой половины XVII века, найденного на дне Грайфсвальдского залива у побережья немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания. Судно обнаружили случайно в 2023 году, во время подготовки к строительству 50-километрового подводного газопровода между СПГ-терминалом в Мукране на острове Рюген и газотранспортной станцией у курорта Любмин.

Перед строительством водолазы обследовали магнитные аномалии на дне примерно в 3 км к северу от Любмина, где искали неразорвавшиеся боеприпасы и металлический мусор. Вместо этого они начали поднимать обломки деревянных блоков, фрагменты такелажа, кожаные подошвы обуви и большой якорь. Работы остановили и сообщили о находке в земельное ведомство по охране памятников. Поскольку вскоре на этом месте должны были начаться дноуглубительные работы, археологам дали совсем немного времени. В начале июля 2023 года за 12 дней они совершили 22 погружения.

Корабль лежал на глубине 7,5 м и почти целиком ушел под слой донных отложений толщиной до метра. Уцелел лишь фрагмент корпуса размером примерно 7,5 на 1 м из кормовой части правого борта, а вокруг были разбросаны отдельные доски. Судно было построено в основном из дуба, а доски обшивки крепились внахлест. Анализ годичных колец показал, что деревья для корабля срубили между 1626 и 1639 годами. Один образец древесины связан с северо-востоком Германии, другой — с югом Норвегии, откуда вывозили лес, поэтому установить, где построили судно, не удалось. Сравнение с другими балтийскими кораблями позволяет предположить, что его длина составляла 19–22 м, а ширина — 6–7 м.

Всего со дна подняли более 60 предметов. Среди них 3,6-метровая труба трюмного насоса, выдолбленная из цельного дубового ствола, два железных якоря с деревянными штоками, сосновый буй для обозначения места якоря (похожий нашли на знаменитом шведском корабле «Ваза» 1628 года), блоки такелажа и бочонки с запасными гвоздями длиной около 45 см. Точильный круг и плотницкие инструменты указывают, что на борту была хорошо оснащенная мастерская, — по словам автора, такие обычно встречаются на кораблях, рассчитанных на долгие морские плавания.

Самой загадочной находкой стал фрагмент глиняного кирпича с четырьмя коническими отверстиями, плотно вставленный в дубовый корпус. Прямых аналогов этому предмету найти не удалось. Исследователь предполагает, что это могло быть самодельное приспособление для заточки сверл или стамесок. Личных вещей экипажа почти не сохранилось — только две подошвы от разных пар обуви и кусок кожаного ремня. Кроме того, на месте нашли кости свиней, а также овец или коз, которые, вероятно, остались от корабельной еды.

Причины гибели судна пока неясны. Следы огня на части деревянных деталей могут говорить о драматических событиях. Два якоря и буй, найденные рядом, указывают на то, что перед крушением корабль, возможно, специально встал на якорь. На морской карте XVIII века голландского картографа Герарда ван Кёлена недалеко от места находки отмечена якорная стоянка, а в 7 км к востоку находится вход в пролив Пене — до конца XVIII века главный путь из устья Одера в Балтийское море.

Трассу газопровода в итоге сдвинули на 26 м к юго-западу, а останки корабля укрыли мешками с песком. Участок дна к востоку от находки пока никто не исследовал, поэтому там могут оставаться другие части судна.