«Смертоносное решение». США прекратят финансировать здравоохранение Зимбабве после его отказа делиться медицинскими данными

С конца сентября США перестанут финансировать программы здравоохранения в Зимбабве, передает Associated Press. Решение принято после провала переговоров о двустороннем соглашении, которое предложил Вашингтон. Власти страны отвергли его в том числе из-за требования передавать американской стороне чувствительные медицинские данные.

Американский посол Памела Тремонт официально заявила, что поддержка прекращается, поскольку Зимбабве отказалось подписать меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения. По ее словам, теперь отношения двух стран сместятся от гуманитарной помощи к торговле и инвестициям. Зимбабве — одна из первых стран, на которых сказалась новая политика Вашингтона, увязывающая медицинскую помощь с двусторонними соглашениями.

Переговоры сорвались еще в феврале. Представитель правительства Зимбабве Ник Мангвана тогда объяснил, что проект требовал «всестороннего доступа» к медицинским данным граждан, включая образцы вирусов и эпидемиологическую информацию. Власти также ссылались на вопросы суверенитета. Похожее соглашение по той же причине отвергла Намибия, США начали сворачивать поддержку ее программ по борьбе с ВИЧ.

На протяжении десятилетий США оставались крупнейшим донором здравоохранения Зимбабве и финансировали борьбу с ВИЧ, туберкулезом и малярией. Исполнительный директор правозащитной группы Health GAP Азия Рассел заявила:

«Это смертоносное решение спровоцирует катастрофу в сфере общественного здравоохранения».

По данным KFF, подобные соглашения с США подписали 35 стран, большинство из них африканские.

В феврале 2026 года США завершили выход из ВОЗ, оставив неоплаченным долг в $280 млн, и начали переходить к двусторонним договорам с отдельными странами, писал The Insider. По оценке журнала The Lancet, сокращение американской помощи в сфере здравоохранения, включая фактическую ликвидацию USAID, уже унесло жизни более 750 тысяч человек.