Умерла актриса Марина Влади

Актриса и певица Марина Влади умерла в возрасте 88 лет. Об этом ее семья сообщила агентству AFP.
Влади родилась в 1938 году недалеко от Парижа. Актриса русского происхождения: ее отец — оперный певец Владимир Поляков-Байдаров, а мать — дочь русского генерала, балерина Милица Энвальд. Оба эмигрировали в начале XX века.
Влади известна по ролям в фильмах «Колдунья» Андре Мишеля, «Две или три вещи, которые я знаю о ней» Жан-Люка Годара и в телесериале «В поисках капитана Гранта» Станислава Говорухина. Она лауреат премии Каннского кинофестиваля как лучшая актриса 1963 года.
Марина Влади также является последней женой Владимира Высоцкого. Она познакомилась с певцом в 1967 году. Пара поженилась в 1970-м: для Высоцкого это был последний брак, он умер в июле 1980-го. В 1987-м Влади выпустила о нем книгу «Владимир, или Прерванный полет».