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Умерла актриса Марина Влади

The Insider
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Актриса и певица Марина Влади умерла в возрасте 88 лет. Об этом ее семья сообщила агентству AFP.

Влади родилась в 1938 году недалеко от Парижа. Актриса русского происхождения: ее отец — оперный певец Владимир Поляков-Байдаров, а мать — дочь русского генерала, балерина Милица Энвальд. Оба эмигрировали в начале XX века.

Влади известна по ролям в фильмах «Колдунья» Андре Мишеля, «Две или три вещи, которые я знаю о ней» Жан-Люка Годара и в телесериале «В поисках капитана Гранта» Станислава Говорухина. Она лауреат премии Каннского кинофестиваля как лучшая актриса 1963 года.

Марина Влади и Владимир Высоцкий в день празднования десятилетнего юбилея Театра на Таганке, 1974 год

Марина Влади и Владимир Высоцкий в день празднования десятилетнего юбилея Театра на Таганке, 1974 год

Марина Влади также является последней женой Владимира Высоцкого. Она познакомилась с певцом в 1967 году. Пара поженилась в 1970-м: для Высоцкого это был последний брак, он умер в июле 1980-го. В 1987-м Влади выпустила о нем книгу «Владимир, или Прерванный полет».

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Публикация:«Умерла актриса Марина Влади»

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