Умерла актриса Марина Влади

Актриса и певица Марина Влади умерла в возрасте 88 лет. Об этом ее семья сообщила агентству AFP.

Влади родилась в 1938 году недалеко от Парижа. Актриса русского происхождения: ее отец — оперный певец Владимир Поляков-Байдаров, а мать — дочь русского генерала, балерина Милица Энвальд. Оба эмигрировали в начале XX века.

Влади известна по ролям в фильмах «Колдунья» Андре Мишеля, «Две или три вещи, которые я знаю о ней» Жан-Люка Годара и в телесериале «В поисках капитана Гранта» Станислава Говорухина. Она лауреат премии Каннского кинофестиваля как лучшая актриса 1963 года.