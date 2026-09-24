Минфин меняет условия семейной ипотеки. Платеж для семей с одним ребенком вырастет на десятки процентов — подсчет The Insider

Минфин утвердил новые условия программы «Семейная ипотека»: с 1 октября ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от числа детей и региона. Для семей с одним ребенком ставка вырастет с нынешних 6% до 10% в большинстве регионов и до 12% в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для семей с пятью и более детьми она, напротив, снизится до 2% и 4% соответственно. Новые условия будут распространяться только на договоры, заключенные с 1 октября.

Сейчас ставка по семейной ипотеке составляет не более 6%, независимо от количества детей и региона, и субсидируется государством на весь срок кредита. Максимальная сумма составляет 6 млн рублей в большинстве регионов и 12 млн рублей — в Москве, Петербурге и их областях.

С 1 октября в большинстве регионов условия будут следующими:

один ребенок до семи лет — 10% и кредит до 6 млн рублей;

двое детей, из которых хотя бы одному нет семи лет, — 8% и до 8 млн рублей;

трое детей — 6% и до 10 млн рублей;

четверо — 4% и до 10 млн рублей;

пятеро и более — 2% и до 10 млн рублей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки будут на два процентных пункта выше. Семья с одним ребенком сможет получить до 12 млн рублей под 12%, с двумя — до 15 млн под 10%, с тремя — до 18 млн под 8%, с четырьмя — до 18 млн под 6%, с пятью и более — до 18 млн рублей под 4%. Во всех случаях хотя бы одному из детей должно быть меньше семи лет на момент заключения договора.

Для семей с одним ребенком изменение заметно увеличит ежемесячный платеж даже при неизменной сумме кредита. При займе 6 млн рублей на 15 лет платеж при нынешней ставке 6% составляет около 50,6 тысячи рублей в месяц. При ставке 10% он вырастет до 64,5 тысячи — примерно на 27%, подсчитал The Insider. Для кредита 12 млн рублей в столичных регионах платеж при тех же условиях увеличится со 101,3 тысячи до 144 тысяч рублей в месяц, или примерно на 42%.

Одновременно власти ограничат срок государственного субсидирования ставки: для новых кредитов он составит не более 15 лет. Сейчас банки предлагают семейную ипотеку на срок до 30 лет, причем льготная ставка действует на весь срок договора. В сообщении Минфина не уточняется, как именно будет рассчитываться процент по кредитам, выданным на срок более 15 лет, после окончания субсидирования.

Отдельное исключение сделано для строительства частных домов. Ставка на строительство или завершение строительства дома, а также на покупку земельного участка с последующим строительством останется на уровне 6%, независимо от числа детей и региона проживания семьи.

Программа действует с 2018 года и продлена до конца 2030-го. По данным Минфина, за это время банки выдали по ней кредитов примерно на 11 трлн рублей, жилье приобрели более 2 млн семей. В феврале 2026 года условия программы уже ужесточили: с тех пор супруги должны оформлять один льготный кредит на семью, что закрыло схему, при которой каждый из них мог отдельно получить семейную ипотеку.

The Insider ранее писал, что в сентябре 2024 года Сбербанк временно остановил выдачу семейной ипотеки после исчерпания выделенного государством лимита. В том же году власти дополнительно направляли сотни миллиардов рублей на программу после того, как банки начали ограничивать выдачу льготных кредитов.

Льготная ипотека стала одним из основных источников спроса на российские новостройки. The Insider отмечал, что к моменту завершения массовой программы льготной ипотеки в 2024 году она вместе с семейной программой обеспечивала около 80% продаж жилья в новостройках.