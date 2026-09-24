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В списке «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга находятся 518 подростков. Число детей в перечне с июня выросло на 53 фамилии

The Insider
Фото: Росфинмониторинг

Фото: Росфинмониторинг

В «перечень террористов и экстремистов» Росфинмониторинга был внесен Мирон Павлов, родившийся в июне 2012 года и ставший самым молодым участником списка. Как подсчитал The Insider, на 24 сентября 2026 года в перечне находились 518 несовершеннолетних. С 7 июня число подростков в списке выросло на 53 человека. При этом количество внесенных оказалось больше, поскольку 100 из 465 несовершеннолетних, зафиксированных в реестре в июне, к 24 сентября исполнилось 18 лет.

На 24 сентября 2026 года в «перечне террористов и экстремистов» Росфинмониторинга находились 22 962 человека. Одним из последних, кого добавили в список, оказался Мирон Павлов из Томска, которому на тот момент было 14 лет, 3 месяца и 1 неделя, обратил внимание Telegram-канал «Обновление перечня террористов и экстремистов». В чем обвиняют подростка, неизвестно. Однако в списке его фамилия идет под звездочкой, а значит, ему грозит «террористическая» статья. 

В апреле 2026 года в Томской области были задержаны подростки по делу о поджоге оборудования на железной дороге. Северский суд поместил несовершеннолетних в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на 2 года 7 месяцев с размещением в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Томской области. Был ли среди них Мирон Павлов, неизвестно.

The Insider подсчитал, что на 24 сентября в перечне Росфинмониторинга находились 518 несовершеннолетних от 14 до 17 лет. Проект «Первый отдел» в июле выпустил исследование, в котором говорилось, что на 7 июня 2026 года в списке значились 465 подростков. Таким образом, за три с половиной месяца несовершеннолетних в реестре стало на 53 фамилии больше. При этом 100 из 465 фигурантов, зафиксированных в июне, к 24 сентября уже исполнилось 18 лет, троим из них — как раз в четверг.

«Первый отдел» ранее отмечал, что несовершеннолетние — самая быстрорастущая категория в реестре «террористов и экстремистов». Если до 2022 года в список вносили не более 15 подростков в год, то в 2023-м были добавлены уже 44 несовершеннолетних, в 2024-м — 141, а в 2025-м — 354 человека. Большинство из них (почти 90%) попадают в «террористическую» часть списка.

Как подчеркивали в «Первом отделе», включение в перечень Росфинмониторинга не означает, что человека признали террористом или экстремистом, поскольку де-факто это может сделать только суд. Однако попадание в список фактически делает привычную жизнь человека невозможной. Как писал The Insider в большом исследовании о том, как власти преследуют граждан с помощью этого перечня, люди не могут нормально работать, зарабатывать и выполнять самые простые денежные операции. Сегодня в России в список Росфинмониторинга добавляют обвиняемых и по политическим статьям о «фейках» и «дискредитации» армии.

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Публикация:«В списке «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга находятся 518 подростков. Число детей в перечне с июня выросло на 53 фамилии»

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