Прирост торговых площадей продуктовых сетей в России упал до минимума с 2011 года

В первом полугодии 2026 года 200 крупнейших продуктовых ретейлеров России нарастили торговые площади с учетом закрытий всего на 430,09 тысячи кв. м. Это на 46,2% меньше, чем годом ранее, и худший результат с 2011 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Infoline. Показатель снижается уже несколько лет, но настолько резкого спада раньше не было. В 2023 году он уменьшился на 3,5%, в 2024-м — на 8,1%, в 2025-м — на 19,1%.

Сильнее всего снизили темпы жесткие дискаунтеры, у которых чистый прирост площадей сократился на 50,7%. Отчасти это связано с тем, что сети «Светофор», «Маяк» и «Доброцен» уменьшили свое присутствие на рынке, пишет издание. Меньше других потеряли супермаркеты, гипермаркеты и магазины «у дома» — минус 12,4%, однако на них пришлось лишь 8,7% общего прироста.

В «Магните» изданию объяснили, что теперь делают ставку не на число новых магазинов, а на их качество. X5 рассчитывает открыть в 2026 году больше 2 тысяч точек — на 30,3% меньше, чем в прошлом году. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов указал на дорогие кредиты, строительство и оснащение, а также на региональные ограничения продажи алкоголя, от которого зависит рентабельность части форматов.

Участники рынка недвижимости фиксируют падение спроса на помещения со стороны продуктовых сетей. По словам Зульфии Шиляевой из CMWP, доля продуктовых магазинов в спросе на площади в торговых центрах за год снизилась на 4% — она связывает это с ростом онлайн-продаж продуктов. Новые магазины при этом становятся компактнее, их средняя площадь за год уменьшилась на 15%, отметил в комментарии «Коммерсанту» гендиректор УК «Аструм Недвижимость» Сергей Нюхалов.

Как писал The Insider, в первом полугодии 2026 года розничные продажи в России выросли на 5,4% в реальном выражении, хотя экономика почти не росла. Во многом этот рост обеспечивали маркетплейсы, однако после атак украинских беспилотников на склады Wildberries расходы россиян на онлайн-площадках, по данным Сбера, за несколько недель снизились на 15%.