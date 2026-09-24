«Ашан» летом договорился о продаже российского бизнеса, но власти не одобрили сделку и передали сеть во временное управление — «Известия»

Французская группа Auchan этим летом согласовала продажу своего российского подразделения инвестхолдингу «Кама Капитал», а к началу сентября стороны направили документы в правительственную комиссию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на два источника, близких к участникам сделки. Одобрения получить не удалось, а после того как 17 сентября «Ашан» перешел во временное управление, договоренность окончательно распалась.

Сумму сделки собеседники издания не назвали. Гендиректор INFOLine Михаил Бурмистров оценивает бизнес вместе с финансовыми активами в 60–70 млрд рублей. В России у сети 230 магазинов, а ее выручка по итогам 2025 года снизилась на 2,9%, до 269,7 млрд рублей. Единственным владельцем «Кама Капитал», по данным ЕГРЮЛ, значится Тагир Шаймарданов. Весной 2024 года холдинг уже покупал у бывшей структуры Auchan российские активы Ceetrus.

По словам источников «Известий», на решение властей могла повлиять развитая складская инфраструктура ретейлера — как и у «Лемана ПРО» (бывший «Леруа Мерлен»), которую в тот же день тоже передали во временное управление. Сейчас такие объекты представляют стратегический интерес. Один из собеседников утверждает, что изначально эти компании в список не входили, а всё изменили «известные летние события». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 18 сентября объяснил решение тем, что Москву не устраивало управление активами со стороны недружественных стран.

Юрист Lidings Артём Захарченко в комментарии изданию отметил, что прекратить временное управление может только президент, поэтому поданная ранее в правкомиссию по контролю за иностранными активами заявка теряет смысл. При этом иностранный владелец сохраняет право вести переговоры о продаже, хотя его возможности в этот период сильно ограничены. В качестве примеров последующей продажи бизнеса юрист привел Carlsberg и Danone.

Ранее The Insider выяснил, что АО «Л.Е.В. Менеджмент», которому передали «Ашан», за неделю до указа возглавил бывший генерал МВД Андрей Краюшкин. Через два дня после передачи активов гендиректором «Ашан Ритейл Россия» стал выходец из Росимущества Илья Бердников.