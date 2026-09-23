Верховный суд предложил реформировать суд присяжных: судья сможет совещаться с ними, а коллегию сократят до четырех человек

Верховный суд России разработал концепцию реформы суда присяжных, согласно которой председательствующий судья сможет находиться вместе с присяжными в совещательной комнате, а число заседателей сократят до четырех. Сейчас закон прямо запрещает присутствие в совещательной комнате кого-либо, кроме самих присяжных.

Предлагается создать единую коллегию из одного профессионального судьи и четырех присяжных. При этом вопросы о том, было ли совершено преступление и виновен ли подсудимый, по-прежнему должны решать сами присяжные. Судья сможет находиться с ними во время обсуждения и давать разяъснения по порядку вынесения вердикта. Сейчас, согласно статье 341 УПК, после напутственного слова судьи присяжные удаляются для обсуждения одни, а присутствие других лиц в комнате запрещено.

Сейчас коллегия состоит из восьми основных присяжных в областных, краевых и приравненных к ним судах и из шести — в районных и гарнизонных военных судах. Еще минимум два человека назначаются запасными. По новой концепции число присяжных во всех судах хотят сократить до четырех.

Верховный суд также предлагает отказаться от части действующих ограничений в процессе. Вопросы, которые не относятся к компетенции присяжных, можно будет рассматривать в их присутствии, хотя участвовать в их разрешении они не будут. Сейчас, например, допустимость доказательств обсуждается без присяжных, а перед ними разрешено исследовать только обстоятельства, которые они должны учитывать при вынесении вердикта.

Предлагается также отказаться от возможности распустить уже сформированную коллегию из-за «тенденциозности ее состава», разрешить участие в судах присяжных людям старше 65 лет, если они сами этого хотят и позволяет здоровье, а также дать подсудимому возможность отказаться от ранее поданного ходатайства о суде присяжных.

Реформа появилась после поручения Владимира Путина, однако предложенные Верховным судом изменения заметно шире сформулированных им мер. В марте Путин поручил правительству и Верховному суду рассмотреть предложения СПЧ о повышении вознаграждения и мотивации присяжных, усилении ответственности за вмешательство в их работу и сокращении оснований для отмены оправдательных вердиктов. Ни сокращение коллегии до четырех человек, ни присутствие судьи в совещательной комнате в поручении не упоминались.

Присяжные рассматривают лишь небольшую часть уголовных дел в России. В 2025 году с их участием были рассмотрены 643 дела из 640 962 — около 0,1% от общего числа, следует из приведенной РБК судебной статистики. В декабре 2025 года член СПЧ Ева Меркачёва на встрече с Путиным говорила, что годом ранее присяжные оправдали 26% представших перед ними подсудимых, тогда как профессиональные судьи — менее 0,5%. Она также предупреждала о «катастрофической нехватке» желающих становиться присяжными.