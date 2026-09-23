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Шестилетняя китаянка установила женский мировой рекорд по сборке кубика Рубика

The Insider
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Шестилетняя Лянь Юньчжи из Китая стала рекордсменкой мира среди женщин по среднему времени сборки кубика Рубика 3×3×3. Ее лучший средний результат составил 4,27 секунды, сообщил в понедельник государственный телеканал CCTV, передает Associated Press. Всемирная ассоциация кубика (WCA) уже внесла девочку в список рекордсменов на своем сайте.

Впервые Лянь побила рекорд ранее в этом месяце на сертифицированных WCA соревнованиях в Ухане, показав в среднем 4,52 секунды. Затем на турнире в Гуанчжоу она улучшила собственное достижение до 4,27 секунды. По данным CCTV, ни одной другой спортсменке не удавалось опуститься в среднем ниже 4,5 секунды. Самая быстрая попытка девочки в Ухане заняла около 3,54 секунды.

Как рассказал телеканал, впервые Лянь взялась за кубик в четыре года и тогда тратила на сборку по 90 секунд. Поначалу ей не хватало уверенности, чтобы выступать на соревнованиях, но с ростом результатов и признания интерес к головоломке только усилился. Ее мать говорит, что Лян была замкнутым ребенком, а теперь она очень уверена в себе.

По данным телеканала, девочка освоила более 1300 алгоритмов сборки и в последнее время тренировалась примерно по два-три часа в день. Родители также возили ее в Шанхай, чтобы она занималась с ведущими тренерами.

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Публикация:«Шестилетняя китаянка установила женский мировой рекорд по сборке кубика Рубика»

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