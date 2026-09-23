Опрос Gallup показал, что ИИ боятся только на Западе. Основная опасность — кибератаки, а не восстание роботов — эксперт

В то время как большинство людей в мире позитивно воспринимают искусственный интеллект и ожидают, что он улучшит жизнь в их странах, в США негативные эмоции по отношению к технологии преобладают над позитивными. Такие данные приводятся в исследовании Gallup и Microsoft, для которого опросили жителей 37 стран. Помимо США, негативное отношение к ИИ перевешивает позитивное только в Египте и Палестине.
Согласно опросу, о существовании ИИ-инструментов знают в среднем 81% респондентов, но ежедневно ими пользуются лишь 43%. Как правило, чем чаще человек обращается к ИИ, тем больше он доверяет его ответам и тем оптимистичнее смотрит на будущее технологии. При этом, как отметил старший научный сотрудник Gallup Пабло Диего-Розелл, похожие на американские настроения наблюдаются и в других западных странах: по уровню тревоги в числе лидеров — Нидерланды, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Ирландия и Мальта. В Gallup назвали это явление «парадоксом встревоженного Запада».
Диего-Розелл признал, что исследователи пока не могут объяснить, чем вызвана эта закономерность. Как отмечает издание 404 Media, на настроения американцев могли повлиять регулярные заявления энтузиастов ИИ и сотрудников компаний-разработчиков о том, что технология способна буквально уничтожить всю жизнь на Земле, а также оценки экспертов, по которым вероятность гибели человечества из-за ИИ составляет 10%.
О том, какие риски несет развитие ИИ, The Insider рассказал инвестор венчурного фонда cyber.fund, автор Telegram-канала e/acc Степан Гершуни:
«Главы ИИ-компаний — Илон Маск, Дарио Амодеи, Сэм Альтман — несмотря на технические риски, которые они хорошо понимают, боятся проиграть конкурентам, боятся, что США проиграют Китаю или наоборот, и, наконец, боятся нести ответственность. Если ИИ от OpenAI, допустим, взломает энергосистему США и в Нью-Йорке отключится свет, Альтмана, скорее всего, посадят. При этом страхи исследователей, которые напрямую работают с моделями, могут отличаться от страхов гендиректоров ИИ-компаний.
Я бы выделил пять-шесть основных рисков. Первый — потеря контроля. Это уже произошло в инциденте OpenAI с сервисом Hugging Face, похожие случаи были в Anthropic и Google. Модели начинают действовать самостоятельно, делать то, о чем их не просили, и это может быть вредно.
Второй — чем мощнее ИИ, тем опаснее он в руках мошенников и террористов. Его можно использовать для кибератак, пропаганды и даже создания биооружия. И хотя насчет биооружия не уверен, но пропаганда и кибератаки с помощью ИИ — это уже реальность.
Третий риск — концентрация власти. Открыто об этом руководители ИИ-компаний говорить не станут, хотя Дарио Амодеи писал об этом в эссе The Adolescence of Technology. Если ИИ начнет управлять компаниями и государствами, его владельцы получат непропорционально большую власть. Если это будут одна-две компании, они станут контролировать мировую экономику, что может привести к ее централизации и даже к некой форме тоталитаризма.
Четвертый — экономическая адаптация. ИИ может внедряться быстрее, чем люди и экономика успевают приспособиться. Если за год сократить 100 миллионов человек, занятых в продажах и клиентской поддержке, они не успеют переучиться и найти новую работу, и это приведет к социальному кризису.
Наконец, есть риск потери смысла и самостоятельности, но это скорее философская проблема для всего человечества. Если человек перестанет быть самым интеллектуально развитым существом на планете, это изменит устои общества».