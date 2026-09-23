Опрос Gallup показал, что ИИ боятся только на Западе. Основная опасность — кибератаки, а не восстание роботов — эксперт

В то время как большинство людей в мире позитивно воспринимают искусственный интеллект и ожидают, что он улучшит жизнь в их странах, в США негативные эмоции по отношению к технологии преобладают над позитивными. Такие данные приводятся в исследовании Gallup и Microsoft, для которого опросили жителей 37 стран. Помимо США, негативное отношение к ИИ перевешивает позитивное только в Египте и Палестине.

Согласно опросу, о существовании ИИ-инструментов знают в среднем 81% респондентов, но ежедневно ими пользуются лишь 43%. Как правило, чем чаще человек обращается к ИИ, тем больше он доверяет его ответам и тем оптимистичнее смотрит на будущее технологии. При этом, как отметил старший научный сотрудник Gallup Пабло Диего-Розелл, похожие на американские настроения наблюдаются и в других западных странах: по уровню тревоги в числе лидеров — Нидерланды, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Ирландия и Мальта. В Gallup назвали это явление «парадоксом встревоженного Запада».

Диего-Розелл признал, что исследователи пока не могут объяснить, чем вызвана эта закономерность. Как отмечает издание 404 Media, на настроения американцев могли повлиять регулярные заявления энтузиастов ИИ и сотрудников компаний-разработчиков о том, что технология способна буквально уничтожить всю жизнь на Земле, а также оценки экспертов, по которым вероятность гибели человечества из-за ИИ составляет 10%.

О том, какие риски несет развитие ИИ, The Insider рассказал инвестор венчурного фонда cyber.fund, автор Telegram-канала e/acc Степан Гершуни: