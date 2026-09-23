Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.07

EUR

96.59

OIL

99.12

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

58

 

 

 

 

 

Новости

Крупнейший сталелитейщик США Nucor закупал чугун у бразильских поставщиков, уличенных в использовании рабского труда — Bloomberg

The Insider
Фото: Timothy D. Easley / AP Photo

Фото: Timothy D. Easley / AP Photo

Американская Nucor Corp., крупнейший производитель стали в Северной Америке, за три года ввезла как минимум 18 партий чугуна от шести бразильских поставщиков. Власти Бразилии уличили их в закупке древесного угля в лагерях, где условия труда подпадают под местное определение современного рабства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на непубличные отчеты о проверках и таможенные данные США. На эти партии пришлось около 5% среднегодовых закупок чугуна компании.

Напрямую в эксплуатации рабочих обвинили только одного поставщика, Carajas Siderurgia из штата Мараньян. Инспекторы проверили его лагерь в мае 2025 года. 49 рабочих делили на всех два туалета и один душ в кабинках без дверей. Спали они в гамаках в тесных комнатах без окон, некоторые ночевали на земле под брезентом. Дело передали в прокуратуру и полицию. В Carajas журналистам не ответили.

Повариха лагеря Недиране дус Сантус работала по 17 часов в сутки 30 дней подряд. Она рассказала:

«Комната, где мы спали, сильно нагревалась, потому что еду готовили на угле. Жара была страшная. Не было ни вентилятора, ни окна».

Некоторые из этих поставщиков отгружали чугун Nucor еще в апреле этого года. В компании заявили, что не нашли доказательств, что прямые поставщики сознательно использовали принудительный труд, и пообещали немедленно разорвать отношения с нарушителями. Bloomberg писал о похожих нарушениях у бразильских поставщиков Nucor еще двадцать лет назад. Тогда компания обещала прекратить закупки у производителей, использующих рабский труд.

В апреле 2026 года бразильская прокуратура по трудовым делам предъявила гражданский иск мясной компании JBS и агрохолдингу Cargill. По данным властей, они систематически закупали сырье у поставщиков, связанных с условиями труда, «аналогичными рабским». JBS тогда отвергла обвинения, Cargill от комментариев отказалась.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Крупнейший сталелитейщик США Nucor закупал чугун у бразильских поставщиков, уличенных в использовании рабского труда — Bloomberg»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Народ против алгоритмов. Как юридический прорыв в США может поменять облик соцсетей
  3. Киму мать родна. Как Северная Корея выходит из международной изоляции за счет поддержки российской войны в Украине
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте