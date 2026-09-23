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Новости

ФАС предложила включить расходы на защиту электросетей при воздушных атаках и диверсиях в тарифы для бизнеса

The Insider
Фото: «Ведомости»

Фото: «Ведомости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект приказа, согласно которому расходы на обеспечение безопасности и восстановление электросетей будут включены в плату за электричество для промышленных предприятий. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, документ уточняет список расходов электросетевых компаний, которые вызваны форс-мажорами и учитываются при расчете тарифов.

В список предлагается включить расходы на обеспечение безопасности объектов электросетевого хозяйства и персонала, а также восстановление объектов после «воздействия средств поражения» и диверсий. При этом в необходимую валовую выручку включат расходы, понесенные в 2022–2025 годах, которые могут быть распределены на три долгосрочных периода регулирования.

«Служба отмечает, что включение соответствующих расходов в необходимую валовую выручку будет осуществляться на основании решений федеральных и региональных органов власти в тех регионах, где будет установлена соответствующая необходимость. ФАС России отмечает, что главы регионов могут оказать меры поддержки сетевым организациям, включая предоставление субсидий из средств регионального бюджета», — заявили в ФАС.

Согласно данным, которые представил весной замминистра энергетики Евгений Грабчак на совещании в Совете Федерации, порядка 8,5 ГВт энергомощностей было повреждено или выведено из строя в осенне-зимний период 2025/2026 года из-за внешнего воздействия. «У нас за предыдущий ОЗП [2025/2026 год] порядка двух тысяч таких воздействий было. Это в два раза больше, чем за ОЗП 2024/2025 года», — сообщил чиновник.

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Публикация:«ФАС предложила включить расходы на защиту электросетей при воздушных атаках и диверсиях в тарифы для бизнеса»

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