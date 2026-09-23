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Новости

Правительство РФ поддержит законопроект против авиадебоширов — «Интерфакс». Он позволит авиакомпаниям обмениваться данными о нарушителях

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Правительство России поддержит законопроект о новых мерах против нарушителей порядка на борту самолетов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с проектом отзыва, который подготовил кабмин. Законопроект, в частности, наделяет авиакомпании правом передавать друг другу списки дебоширов.

Правительство согласилось поддержать проект закона при условии внесения правок. В частности, «для обеспечения наличия у всех авиаперевозчиков сведений об авиадебоширах необходимо установить не право, а обязанность авиаперевозчиков передавать такие сведения другим авиаперевозчикам».

Кроме того, предлагается дать Минтрансу полномочия на утверждение порядка, согласно которому авиаперевозчики будут вести реестры нарушителей и обмениваться своими «черными списками». Предполагается, что обмен данными будет возможен без согласия самих дебоширов.

Законопроект предлагает расширить перечень правонарушений, после которых авиакомпания может отказать пассажиру в оказании услуг. Также предлагается наделить перевозчика правом включать в «черные списки» нарушителей, освобожденных судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

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Публикация:«Правительство РФ поддержит законопроект против авиадебоширов — «Интерфакс». Он позволит авиакомпаниям обмениваться данными о нарушителях»

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