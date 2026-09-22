Fan ID станет обязательным на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке России с 1 октября

Карта болельщика (Fan ID) с 1 октября станет обязательной для посещения матчей Кубка России по футболу, которые проходят на стадионах клубов Российской премьер-лиги. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Коммерсантъ».

До сих пор Fan ID требовался на всех матчах РПЛ, финале Кубка России и матче за Суперкубок, но не на остальных этапах Кубка. Новые правила распространят действие пропускного режима на кубковые матчи клубов РПЛ на их стадионах. Первым после вступления распоряжения в силу станет четвертый тур группового этапа «Пути РПЛ», который пройдет 13–15 октября. Согласно календарю Российского футбольного союза, изученному The Insider, в эти дни запланированы восемь матчей, в том числе «Локомотив» — «Акрон», «Краснодар» — «Факел», ЦСКА — «Ростов» и «Родина» — «Спартак».

Всего после 1 октября до окончания группового этапа «Пути РПЛ» остается 24 матча. Они пройдут в рамках четвертого, пятого и шестого туров. Требование Fan ID будет действовать на тех из них, которые состоятся на стадионах клубов РПЛ.

Минспорт объяснил расширение системы соображениями безопасности. В ведомстве утверждают, что по мере роста посещаемости матчей с Fan ID число нарушений снижается, а в текущем сезоне РПЛ не было зафиксировано массовых нарушений общественного порядка, незаконного использования пиротехники и «акций экстремистского характера».

Fan ID начал действовать в российском футболе в сезоне 2022/23. Его введение сопровождалось бойкотом со стороны фанатских объединений большинства клубов РПЛ. После распространения системы на все стадионы премьер-лиги посещаемость резко снизилась. В марте 2023 года среднее число зрителей в одном из туров опускалось до 5006 человек.

При этом матчи Кубка России, где карта до сих пор в основном не требовалась, оставались для части активных фанатов возможностью посещать игры своих команд. Как писал The Insider, в марте 2025 года девять фанатских объединений «Спартака» частично прекратили бойкот и призвали болельщиков вернуться на матчи Кубка и Суперкубка, где тогда не требовался Fan ID. Бойкот матчей РПЛ и финала Кубка, на которых действовала система, они сохраняли.

После распространения Fan ID на все стадионы РПЛ фанатская трибуна «Газпром Арены» на матче «Зенита» с «Пари НН» в марте 2023 года оставалась почти пустой, а на стадионе включали запись шума болельщиков.