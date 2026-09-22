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Австралия по ошибке отправила детали истребителя F-35 в Гонконг. Партия изначально направлялась на ремонт в Штаты

The Insider
Фото: истребители F-35A Lightning II / The Department of War

Фото: истребители F-35A Lightning II / The Department of War

Власти Австралии ошибочно отправили партию деталей для американского истребителя F-35 в Китай вместо изначального пункта назначения в Штатах. Информацию об этом первой на прошлой неделе сообщила со ссылкой на источники газета Politico, теперь ее подтвердили в Канберре.

Груз запчастей для истребителя пятого поколения F-35 Lightning II по ошибке попал в Гонконг этим летом. Как писала Politico, партия направлялась в США на ремонт транзитом через Австралию, но неожиданно была перенаправлена в Китай. 

Это послужило поводом для созыва срочных брифингов с участием сотрудников Конгресса, работающих в ключевых комитетах по национальной безопасности. В состав груза, по данным издания, входил как минимум один из фонарей кабины самолета, который содержит технологии невидимости. Доступ к последним имеют только США и их союзники. Китай заинтересован в том, чтобы получить такие технологии. 

Материал газеты Politico вышел на прошлой неделе, 18 сентября. Когда именно партию запчастей «потеряли», неясно: по данным издания, первые экстренные совещания прошли еще в июне. Министр обороны Австралии Ричард Марлз во вторник, 22 сентября, подтвердил инцидент: 

«Нам известно об этом, и мы очевидно сотрудничаем с Соединенными Штатами и компанией Lockheed [Martin] в вопросе оказания помощи в этом расследовании», — заявил он журналистам. 

При этом, по словам Марлза, в грузе не было особо важных и деликатных деталей. Дальнейшие вопросы он адресовал Вашингтону, компании-производителю Lockheed Martin и ее подрядчику, который занимается вопросами поставок. В самой компании Lockheed изданию CNN сказали, что не будут обсуждать статус поставок по соображениям безопасности. Где находится груз сейчас, неизвестно. 

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Публикация:«Австралия по ошибке отправила детали истребителя F-35 в Гонконг. Партия изначально направлялась на ремонт в Штаты»

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