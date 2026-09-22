Минздрав США «изучает вред» химтрейлов, Wi-Fi и 5G для здоровья. В первую конспирологическую теорию так или иначе верят до 40% американцев

Заявление на конференции антипрививочников

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди заявил, что его ведомство занимается изучением так называемых химтрейлов — основы конспирологической теории о вредных химикатах, которые якобы власти намеренно распыляют с самолетов. Заявление прозвучало 17 сентября на конференции организации Children's Health Defense в Вашингтоне — эту антипрививочную структуру Кеннеди сам возглавлял в 2015–2023 годах. Кеннеди сказал:

«Мы также изучаем химтрейлы, влияние выбросов от самолетов и их возможное воздействие на здоровье».

На этом же выступлении министр пообещал аудитории добиться «прозрачности науки» по вопросам, связанным с вакцинами.

Что такое химтрейлы

Сторонники теории называют «химтрейлами» инверсионные следы, которые оставляют за собой самолеты. Они образуются при контакте горячих выхлопных газов двигателя с холодным воздухом на большой высоте. По версии конспирологов, вместо водяного пара авиация распыляет токсичные вещества. Конкретная цель разнится от варианта к варианту — от изменения климата и управления погодой до воздействия на сознание людей.

Американское агентство по охране окружающей среды опровергло существование подобных программ еще в 2016 году, выпустив разъяснительный документ. В документе упоминалось, что 76 из 77 ученых, занимающихся атмосферными исследованиями, не нашли никаких доказательств подобных операций.

При этом сама теория остается достаточно популярной: по данным репрезентативного опроса около тысячи взрослых американцев, проведенного в 2016 году в рамках исследования Cooperative Congressional Election Study, порядка 10% респондентов считали ее «полностью правдивой», еще 20–30% — «отчасти правдивой», причем распределение мнений почти не зависит от партийных предпочтений.

Более свежий опрос, проведенный в сентябре 2024 года и опубликованный в июле 2025-го в журнале Communications Earth & Environment, показал, что уже 20% американцев считают «частично или полностью правдивым» утверждение о секретной государственной программе по распылению вредных химикатов с самолетов. Еще 20,6% сочли «отчасти или полностью правдивым», что власти якобы намеренно закачивают химикаты в атмосферу, чтобы противостоять глобальному потеплению, при этом почти половина опрошенных не смогла определиться с ответом. Авторы отметили, что подобные взгляды чаще встречаются среди молодежи, женщин, консерваторов, а также людей с более низким уровнем образования и дохода.

Реакция на слова министра

Слова Кеннеди вызвали волну критики. Сенатор от Аризоны, бывший военный летчик и астронавт Марк Келли написал в соцсети Twitter (X):

«Господин секретарь, я могу прислать вам учебник по устройству авиационных двигателей, если хотите. То, о чем вы говорите, — вымысел».

Бывший главный медицинский директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Дебра Хаури, покинувшая пост в знак протеста против политики Кеннеди, заявила в эфире CNN, что министру стоило бы заняться реальными причинами хронических заболеваний, а не теориями заговора.

Всё это происходит на фоне того, что агентство Reuters называет крупнейшей за несколько десятилетий вспышкой кори в США: в стране впервые за много лет зафиксированы четыре смерти, связанные с этой болезнью. Кеннеди — многолетний противник вакцинации, и критики связывают вспышку кори с его позицией. Сестра министра Керри Кеннеди в эфире CNN заявила:

«Да, я думаю, его риторика по поводу скептицизма к вакцинам на сто процентов способствовала тому, что люди отказывались прививаться».

Одновременный запуск проверки по Wi-Fi и 5G

В тот же день, 17 сентября, Минздрав отдельно объявил о начале сбора данных о влиянии на здоровье электромагнитных полей и беспроводного излучения — от Wi-Fi и мобильной связи до сетей 5G и 6G. Прием мнений ученых, врачей, представителей отрасли и рядовых граждан продлится 30 дней начиная с 21 сентября, говорится в пресс-релизе ведомства.

В тексте запроса Кеннеди написал, что беспроводные технологии — часть повседневной жизни, и наука обязана поспевать за их развитием.

На конференции 17 сентября министр также упомянул, что материалы судебного дела против Федеральной комиссии по связи (FCC), которое он вел как юрист еще до назначения на пост министра, включали более 10 тысяч научных работ. В 2021 году суд признал произвольным решение FCC сохранить нормативы по радиочастотному излучению 1996 года и обязал комиссию пересмотреть данные о вреде для здоровья. Организация Children's Health Defense, которую ранее возглавлял Кеннеди, подала новый иск, утверждая, что комиссия так и не выполнила предписание суда, ответ FCC ожидается позже в сентябре.

Сама Федеральная комиссия по связи на своем сайте заявляет, что на сегодняшний день не существует научных данных, однозначно устанавливающих связь между использованием беспроводных устройств и раком или другими заболеваниями.

Более ранние заявления о химтрейлах

Кеннеди и раньше публично возвращался к теме химтрейлов. Весной 2026 года в эфире шоу Dr. Phil Primetime на вопрос о распылении химикатов в стратосфере он ответил, что, по его мнению, этим занимается DARPA — агентство Министерства обороны США, разрабатывающее технологии военного назначения.

В октябре 2025 года всплыла служебная записка, согласно которой Кеннеди был намерен создать при HHS рабочую группу по «климатическому и погодному контролю» и уже проводил собеседования с кандидатами в ее руководство.

В записке утверждалось, что в атмосферу под видом борьбы с глобальным потеплением якобы распыляют аэрозоли алюминия, бария и стронция — этот процесс авторы документа называли «стратосферной аэрозольной инъекцией». Записку составил бывший руководитель направления MAHA («Сделаем Америку здоровой снова», движение Кеннеди) в HHS Грей Делани.

Другие теории Кеннеди

Химтрейлы не единственная спорная тема, которую публично поднимал министр. Еще в 2005 году, задолго до назначения министром, Кеннеди опубликовал в Rolling Stone и Salon статью Deadly Immunity, в которой утверждал, что содержащийся в вакцинах консервант тимеросал связан с ростом числа неврологических расстройств у детей, включая аутизм. В 2011 году редакция Salon отозвала публикацию. Научный консенсус — включая позиции Центров по контролю и профилактике заболеваний и Всемирной организации здравоохранения — отрицает связь между вакцинами и аутизмом.

В ноябре 2024 года Кеннеди написал в соцсети Twitter (X):

«20 января Белый дом Трампа порекомендует всем водопроводным системам США убрать фтор из питьевой воды. Фтор — промышленный отход, связанный с артритом, переломами костей, раком костей, потерей IQ, нарушениями нервного развития и заболеваниями щитовидной железы».

При этом Всемирная организация здравоохранения говорит, что фторирование воды в рекомендованных дозах безопасно.

Кеннеди также неоднократно ставил под сомнение общепринятую причину возникновения СПИДа. В книге The Real Anthony Fauci он писал, что связь ВИЧ со СПИДом остается не до конца доказанной, а на подкасте с бывшим игроком NFL Аароном Роджерсом обсуждал версии об альтернативных причинах заболевания. Медицинское сообщество считает, что ВИЧ является установленной причиной СПИДа.

Помимо разговоров о вреде Wi-Fi, о котором Кеннеди говорил в подкасте у Джо Рогана, он ранее продвигал и другую теорию о сетях сотовой связи — что технология 5G якобы позволяет правительствам собирать данные о пользователях и «контролировать» их поведение.

Как отмечал фольклорист и профессор Калифорнийского университета в Беркли Тимоти Тангерлини в разговоре с KFF Health News, когда государство официально берется расследовать теорию заговора, это придает ей видимость авторитетности — именно поэтому исследователи считают, что перенос подобных идей на уровень федеральной политики представляет отдельный риск, выходящий за рамки самого содержания той или иной теории.