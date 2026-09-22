Чехия выдворяет россиян, которых журналисты разоблачили во время съемок для «Рыбаря». Им дали три дня на выезд из страны

Чешская полиция задержала и допросила россиян Виталия Чащухина и Игоря Долматова, которых журналисты Seznam Zprávy ранее выманили на встречу в Праге и на скрытую камеру уличили в работе на российский пропагандистский проект «Рыбарь». После допроса обоим предписали в течение трех дней покинуть Чехию как нежелательным лицам. Об этом сообщило само издание Seznam Zprávy.

Чащухина, по данным издания, задержала полиция по делам иностранцев. Чешская полиция подтвердила, что проводила с ним процессуальные действия, однако раскрывать их результаты отказалась.

«С указанным лицом мы проводили процессуальные действия. К сожалению, информировать третьих лиц об их результатах невозможно», — заявил представитель президиума полиции Ондржей Моравчик.

По данным источников Seznam Zprávy, такое же предписание покинуть страну получил оператор Игорь Долматов. Выдворению предшествовал допрос обоих россиян, во время которого они заявили, что работают на российские «Известия». Издание также находится под санкциями Евросоюза.

Организатор съемок Борис Дворкин рассказал журналистам, что Чащухина допрашивали около девяти часов.

«Виталия допрашивала чешская полиция примерно девять часов. После этого ему выдали документ с предписанием покинуть Чешскую Республику, и он вернулся в Германию, где находится на законных основаниях. Он подчинился этому предписанию», — рассказал Дворкин.

Таким образом, по крайней мере Чащухин уже выполнил требование чешских властей и уехал из страны. При этом из Евросоюза он не уехал: россиянин давно живет в Германии и, как сам рассказывал во время скрытой съемки, имеет там постоянный вид на жительство около десяти лет.

Из Германии Чащухин работает на находящиеся под санкциями российские СМИ — «Известия», «Пятый канал» и РЕН ТВ. В своих репортажах он изображает Германию экономически приходящей в упадок страной с пустыми магазинными полками, единственной надеждой которой является прекращение вооружения и восстановление отношений с Россией ради дешевых энергоресурсов.

По данным источников издания, чешские силовые структуры продолжают проверять деятельность Чащухина и уже проинформировали о ней немецких коллег. Представитель Генерального таможенного управления Германии Андре Ленц заявил журналистам, что невозможно заранее определить, является ли работа журналиста на находящееся под санкциями российское СМИ преступлением: это зависит от обстоятельств конкретного случая, применимых санкционных норм и, в частности, от возможных выплат.

«Конкретные обстоятельства, указывающие на возможное нарушение санкций, тщательно рассматриваются в каждом отдельном случае. Решение о возбуждении расследования принимает соответствующая прокуратура», — добавил Ленц.

Операция журналистов по выманиванию пропагандистов

Ранее Seznam Zprávy опубликовал материал о том, как его журналисты устроили участникам европейской операции «Рыбаря» ловушку. Представители проекта сами обратились к чешскому эксперту по медиаграмотности и дезинформации Богумилу Картоусу и предложили ему дать интервью для документального сериала о политической и экономической ситуации в Европе. Картоус согласился, а журналисты организовали скрытую съемку.

На встречу в Праге из Берлина приехали Чащухин и Долматов. Во время разговора Чащухин признался на скрытую камеру: «Это проект „Рыбарь“. Может быть, вы его знаете. Это „Рыбарь“». Когда к ним подошли журналисты Seznam Zprávy, представились и начали задавать вопросы, оба россиянина бросились бежать в разные стороны.

Журналисты установили, что съемки организовывал живущий в Москве документалист Борис Дворкин, который ранее публично с «Рыбарем» не связывался. Другой его проект финансировал фонд «История Отечества», созданный указом Владимира Путина и возглавляемый директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

После первого расследования Дворкин утверждал, что Чащухин лишь помог ему в свободное время с одним интервью и не получил за это денег. Однако журналисты обнаружили, что представители «Рыбаря» организовывали съемки и в других европейских странах и пытались привлечь к интервью политиков, экспертов и общественных деятелей.

Основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук находится под санкциями Евросоюза. В санкционном обосновании ЕС говорится, что он входит в созданную Владимиром Путиным рабочую группу по координации мобилизационных усилий России для поддержки войны против Украины. На основной Telegram-канал «Рыбаря» подписаны более 1,5 млн человек. В 2024 году США объявили вознаграждение до $10 млн за информацию о сотрудниках проекта в связи с операциями влияния.