Чешские журналисты выманили на встречу съемочную группу «Рыбаря» и раскрыли его операцию в Европе. Пропагандисты попытались сбежать

Чешское издание Seznam Zprávy раскрыло операцию российского пропагандистского проекта «Рыбарь» по съемке документального сериала в странах Европы. Журналисты выманили работавшую на «Рыбарь» съемочную группу из Берлина на встречу в Праге, записали на скрытую камеру признание одного из ее участников, а затем открыто представились и начали задавать вопросы. После этого двое россиян бросились бежать в разные стороны. Расследователи установили их личности, нашли других участников съемок и выяснили, что проект собирал интервью как минимум в нескольких европейских странах.

Как пишет Seznam Zprávy, операция началась с попытки «Рыбаря» получить интервью у чешского эксперта по медиаграмотности и дезинформации Богумилы Картоуса, представителя группы «Чешские эльфы». С ним через WhatsApp связался человек с российского номера, представившийся продюсером проекта.

«Меня зовут Борис. Я продюсер аналитического центра „Рыбарь“», — написал он. Журналисты Seznam Zprávy решили воспользоваться предложением и вместе с Картоусом организовали встречу.

Из Берлина приехали Виталий и Игорь

Интервью назначили на пражской Летне, возле места, где когда-то находился памятник Сталину. В назначенное время съемочной группы не было, однако вскоре Картоусу пришло сообщение с немецкого номера: команда задерживается по дороге из Берлина.

Вскоре появились двое мужчин, представившиеся Виталием и Игорем. Один из них специально сообщил собеседнику, что уже больше десяти лет имеет вид на жительство в Германии.

Рассказывать подробнее о себе и о заказчике съемки Виталий не хотел. «Не знаю. У меня есть заказ сделать интервью», — повторял он.

Однако мужчина не знал, что разговор уже записывает скрытая камера. В какой-то момент он прямо назвал заказчика:

«Это проект „Рыбарь“. Может быть, вы его знаете. Это „Рыбарь“».

После этого к съемочной группе подошли журналисты Seznam Zprávy. Они представились и попросили мужчин назвать свои полные имена и объяснить, зачем они приехали в Прагу. Реакция оказалась неожиданной: оба ничего не ответили и бросились бежать, причем в разные стороны. Они спустились по лестнице в сторону Чехова моста и скрылись.

Одним из убежавших оказался корреспондент российских телеканалов

По фотографиям журналисты затем установили личности обоих мужчин. Оператором оказался Игорь Долматов, а его напарником — живущий в Германии россиянин Виталий Чащухин. Чащухин сотрудничает с «Известиями», «Пятым каналом» и РЕН ТВ. Эти российские СМИ находятся под санкциями ЕС.

В своих материалах из Германии Чащухин, в частности, изображал страну как переживающую экономический упадок, рассказывал о пустых магазинных полках и представлял прекращение военной помощи и восстановление отношений с Россией, способной поставлять дешевые энергоресурсы, как выход из экономических проблем. На скрытой камере в Праге именно Чащухин подтвердил, что нынешняя съемка делается для «Рыбаря».

«Рыбарь» — крупный российский провоенный Telegram-проект более чем с 1,5 млн подписчиков. Сам проект открыто описывает свою деятельность как участие в информационной войне:

«Наша команда сегодня находится на передовой информационной войны и защищает интересы Российской Федерации. Мы знаем, как легко и эффективно вести информационную войну и представлять Россию в правильном свете».

Основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук находится под санкциями Евросоюза. В обосновании санкций среди прочего говорится, что Владимир Путин включил его в созданную в декабре 2022 года рабочую группу по координации мобилизационных усилий России для ведения войны против Украины.

В 2024 году американская программа Rewards for Justice предложила до $10 млн за информацию о сотрудниках «Рыбаря» в связи с операциями влияния и вмешательством в президентские выборы в США. По данным американских властей, ранее проект финансировался структурами основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, а затем получал финансирование от российского государственного оборонного концерна «Ростех».

Организатор съемок оказался связан с фондом главы СВР Нарышкина

Seznam Zprávy установили и личность человека, который под именем «Борис» организовывал интервью.

На аватарке его WhatsApp-аккаунта была фотография улыбающегося молодого мужчины. Однако с помощью утекших российских баз журналисты выяснили, что за аккаунтом скрывается Борис Дворкин, живущий в Москве документалист, которого раньше публично с «Рыбарем» не связывали.

Дворкин позиционирует себя прежде всего как автора исторических проектов. Однако Seznam Zprávy обнаружили его связь с фондом «История Отечества»: при его поддержке Дворкин организовал выставку «Пролетарий летит над Европой». Фонд был учрежден указом Владимира Путина, а его председателем является директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

При этом вопросы Дворкина к чешским собеседникам касались не истории. У Картоуса он собирался узнать, например, становятся ли в Чехии популярнее правые и евроскептические идеи, можно ли нормализовать отношения с Россией и что для этого должны сделать Чехия и «западный мир в целом».

Отдельно его интересовала тема дезинформации. «Все, что не вписывается в частный информационный пузырь или систему конкретных политических ценностей, объявляется дезинформацией», — утверждал он. По словам Картоуса, из вопросов было видно стремление представить дезинформацию как универсальное явление «с обеих сторон», не связанное непосредственно с российской пропагандой, а также поставить под сомнение суверенитет Чехии внутри ЕС.

Съемочные группы ездили по Европе

После пражской встречи журналисты выяснили, что речь идет не об одной съемке. Еще до разоблачения Дворкин сам писал Картоусу: «Наша съемочная группа задержалась в Словакии, поэтому в Чехию мы вернемся только на следующей неделе». Seznam Zprávy получили список имен еще семи чешских собеседников, которых собирались интервьюировать для проекта. Некоторые подтвердили, что съемки действительно состоялись.

Среди них — бывший глава чешской военной разведки, ныне эксперт по безопасности Андор Шандор. Он рассказал, что к нему приехали мужчина и женщина, которые представились людьми из Берлина. О своей связи с «Рыбарем» они ему не сообщили.

«Меня удивило, что они готовы приехать туда и обратно. Мужчина и женщина. Приехали, и мне показалось, что в их английском был русский акцент. Хотели говорить о ЕС и позиции Чехии, но вдруг начали появляться вопросы о российско-украинской войне», — рассказал Шандор. После съемки он отозвал согласие на использование интервью, опасаясь, что его слова могут тенденциозно смонтировать.

Женщину из съемочной группы Шандор вспомнил по имени — Маргарита Костив. Журналисты установили, что она сотрудничает с Чащухиным и работала на российские СМИ под санкциями. Например, за два месяца до этого Костив подготовила для РЕН ТВ репортаж из Парижа об участии украинских военных в параде в День взятия Бастилии.

На вопросы Seznam Zprávy Костив не ответила.

В списке были евродепутат, политолог и бывший глава разведки

В списке потенциальных и состоявшихся собеседников проекта оказались и другие известные чехи. Среди них — социолог Петр Гампл, который утверждает, что представители «Рыбаря» к нему не обращались и что с российскими журналистами он «не разговаривал уже много лет».

Также в списке были евродепутат от SPD Иван Давид и политолог Петр Друлак. Они отказались сообщить, давали ли интервью съемочной группе. «Пишите что хотите. До свидания», — ответил журналистам Давид.

А вот энергетический эксперт Владимир Штепан, неоднократно выступавший против антироссийских санкций и за поставки российских энергоресурсов, подтвердил, что съемки состоялись. По его словам, собеседники представились «международным телевидением», однако в SMS перед встречей указали, что они из «Рыбаря».

«Они снимали примерно в девяти или десяти странах. Приехали из Вены, ехали в Братиславу. Это была международная группа. Какой-то руководитель и еще двое молодых», — рассказал Штепан.

Еще одного потенциального собеседника нашли в Словакии. Публициста и переводчика Само Мареца также приглашали на интервью, однако он отказался.

«Я знаю „Рыбарь“, знаю его контент. Иногда он даже интересный, но общий посыл очень пророссийский, а я не хочу иметь с этим ничего общего», — объяснил он.

Приглашение Марецу было подписано непосредственно находящимся под санкциями Михаилом Звинчуком. Организацией интервью занималась продюсер, назвавшаяся Таней Петровой. Ее настоящую личность журналистам установить не удалось.

После разоблачения организатор заявил, что это была «разовая помощь»

Когда Seznam Zprávy после пражской встречи обратились к Дворкину, тот прислал ответ примерно на 30 абзацев. Теперь он утверждал, что Чащухин — просто его коллега, который в свободное время согласился помочь с одним интервью. Поскольку интервью в итоге не состоялось и денег Чащухин якобы не получил, нарушения санкций, по версии Дворкина, не было.

Он также отрицал, что отправлял по Европе другие съемочные группы. Однако это противоречит как его собственной переписке до разоблачения, так и показаниям людей, с которыми съемки уже состоялись.

Работа на «Рыбарь» может оказаться нарушением санкций

Отдельный вопрос — законность деятельности съемочных групп.

Финансово-аналитическое управление Чехии (FAÚ), отвечающее за соблюдение санкций, конкретное дело комментировать не стало. Однако представитель Минфина Чехии Габриэла Крушинова объяснила, что если находящийся под санкциями человек контролирует организацию, то предоставление услуг этой организации может рассматриваться как косвенное предоставление экономических ресурсов санкционному лицу.

В Чехии нарушение санкций может повлечь штраф до 50 млн крон или уголовную ответственность.

Эксперт по санкциям Иржи Скугровец из DatLab, ознакомившись с обстоятельствами истории, подчеркнул, что заранее предсказать решение суда нельзя, однако, «учитывая масштаб, речь может идти об уголовном преступлении». В наиболее серьезном случае участникам операции, по данным Seznam Zprávy, теоретически грозит до 8 лет лишения свободы.

При этом россиянам, которых журналисты идентифицировали как участников съемок, не приходилось специально въезжать в ЕС для выполнения задания. Чащухин сообщил, что уже больше десяти лет имеет вид на жительство в Германии; другие участники операции также базировались в Европе. Это позволяло съемочным группам свободно перемещаться внутри Шенгенской зоны и собирать материал в нескольких странах для проекта, основатель которого находится под санкциями ЕС.