Fox News прервал выступление Вэнса в прямом эфире со словами: «Вернемся, если он начнет сообщать что-нибудь важное»

Телеканал Fox News прервал прямую трансляцию выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на предвыборном митинге республиканцев в Северной Каролине. Вэнс выступал в понедельник в Гринсборо на митинге в поддержку кандидата республиканцев в Сенат Майкла Уотли. Fox News показывал его речь в прямом эфире, однако примерно через восемь минут переключился на другую тему.

В момент, когда трансляцию прервали, Вэнс критиковал кандидатов от Демократической партии. Его оборвала соведущая программы America Reports Сандра Смит:

«Вы слушали вице-президента Вэнса, который обращается к избирателям в преддверии промежуточных выборов в Северной Каролине. Сегодня днем он находится в Гринсборо. Мы сразу же вернемся на этот митинг, если он начнет сообщать что-нибудь важное» (“We will bring you right back to this rally if he starts to make news”).

После этого Fox News переключился на освещение Генеральной Ассамблеи ООН. К трансляции выступления Вэнса канал впоследствии не вернулся.

Фрагмент быстро разошелся по соцсетям, в том числе из-за того, что Fox News традиционно считается наиболее дружественным Трампу из крупнейших американских телеканалов.

Бойкот

Прерывание речи произошло на фоне конфликта администрации Трампа с американскими СМИ. Как ранее писал The Insider, крупнейшие телеканалы США — Fox News, ABC, CBS, CNN и NBC News — приостановили участие в работе телевизионного пула Белого дома после того, как Трамп отказал CNN, MS NOW и Politico в доступе в Белый дом. Президент обвинил эти СМИ в распространении о нем «лжи» и «фейков».

Участники телевизионного пула с 1950 года по очереди обеспечивают съемку мероприятий президента и распространяют полученные материалы среди других СМИ. После отстранения CNN остальные телеканалы отказались подменять его съемочную группу. В совместном заявлении они подчеркнули, что «ни одна администрация не должна ограничивать деятельность СМИ только потому, что ей не нравится то, как они освещают события».

К бойкоту присоединились The Washington Post, The New York Times и Associated Press, отказавшиеся публиковать и распространять фотографии, сделанные в рамках фотопула Белого дома.

CNN, MS NOW и Politico также подали в суд на администрацию Трампа, обвинив ее в нарушении Первой поправки к Конституции США. Сам Трамп утверждает, что не ограничивает свободу прессы, а борется с «фейковыми новостями», которые он назвал «угрозой национальной безопасности».

После прекращения работы традиционного телевизионного пула Белый дом запустил собственный канал Trump TV. Администрация обещает круглосуточно показывать там «лучшие видео и самые важные моменты» с участием президента — «никакого шума, только самые важные новости».

Отсутствие обычной съемочной группы уже сказалось на трансляциях из Белого дома. Во время церемонии открытия новой вертолетной площадки слова Трампа было трудно разобрать: съемку обеспечивала сама администрация, а речь президента заглушал двигатель находившегося рядом вертолета.