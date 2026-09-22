Россия обвинила в госизмене и шпионаже не менее 555 украинцев. Половину из них родственники считали пропавшими без вести — исследование

Россия обвинила в госизмене, шпионаже и связанных с ними преступлениях как минимум 555 граждан Украины с начала полномасштабной войны — это почти 38% всех известных фигурантов таких дел. При этом 266 из них числились в украинском реестре пропавших без вести. Об этом говорится в исследовании «Первого отдела» и Parubets Analytics, основанном на судебных данных, сообщениях силовиков, СМИ, адвокатов, родственников и результатах OSINT-расследований.

Сведения в украинский реестр пропавших без вести вносят по заявлениям родственников или сослуживцев. На 8 августа 2026 года в нем по-прежнему оставались 249 фигурантов исследования. Еще 17 человек раньше числились пропавшими, но затем были исключены из реестра. У семерых это произошло после освобождения в рамках обменов, еще один человек был официально признан погибшим.

Почти 90% известных случаев исчезновения (239 из 266) произошли на территориях Украины, оказавшихся под российской оккупацией. Чаще всего последними известными местами нахождения этих людей были Мелитополь, Новая Каховка, Херсон, Донецк, Бердянск, Энергодар, Токмак, Олешки и Скадовск. В целом 454 из 555 фигурантов исследования (81,8%) впервые были задержаны на территории Украины, еще 100 — в международно признанных границах России и один — в Казахстане.

Российские суды к моменту завершения исследования вынесли приговоры 402 украинцам. 241 приговор (60,1%) вынесли суды на оккупированных территориях Украины. При этом больше всего приговоров среди отдельных судов вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону — 65.

Сроки наказания известны для 382 осужденных. Семь человек получили пожизненное лишение свободы, остальным назначили от пяти лет до 27 лет 9 месяцев заключения. Медианный срок составил 14 лет. В делах, где к обвинениям в госизмене или шпионаже добавлялись статьи о терроризме или диверсии, медианный срок увеличивался до 18 лет.

Авторы исследования смогли установить суть обвинений в отношении 323 человек. Более половины этих дел — 176, или 54,5% — связаны со сбором и передачей Украине сведений о российских войсках, военной технике и инфраструктуре. Еще 37 человек обвиняют в подготовке или совершении терактов, покушений и убийств, 34 — в финансовой помощи Украине, 15 — в диверсиях на транспорте и объектах инфраструктуры, еще 15 — в службе или попытке вступить в ВСУ и другие украинские формирования.

На момент исследования 534 из 555 фигурантов оставались лишены свободы. Точное место содержания удалось установить только для 360 из них, где находятся еще 174 человека — неизвестно. Из заключенных с известным адресом 236 содержатся в учреждениях на территории России, еще 124 — в СИЗО и колониях на оккупированных территориях Украины. Исследователи отмечают, что украинцев этапируют в том числе в Сибирь, на Дальний Восток и Крайний Север.

Авторы доклада подчеркивают, что 555 человек — не полное число фигурантов. По их оценке, имена примерно 30% обвиняемых по таким делам остаются неизвестными из-за закрытости процессов и отсутствия персональных данных в судебных карточках. Данные исследования приведены по состоянию на 8 августа 2026 года.