Путин передал французский завод Aptar c многомиллионной прибылью во временное управление «Эйч энд Эн», которым владеет племянник Кадырова

Владимир Путин передал российский завод международного производителя упаковки Aptar во временное управление компании, которую возглавляет племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев. Соответствующий указ опубликован сегодня, 21 сентября. Как обнаружил The Insider, попавшее под управление предприятие в прошлом году получило более полумиллиарда рублей чистой прибыли.

Речь идет об ООО «Аптар Владимир»: во временное управление переданы 100% его долей, принадлежащих французской Aptar Europe Holding. Управляющим назначено АО «Эйч энд Эн» — бывшее АО «Данон Россия», которое сейчас работает под брендом «Логика молока». Его генеральным директором с июля 2023 года остается Якуб Закриев, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова.

The Insider обнаружил в бухгалтерской отчетности «Аптар Владимир», что предприятие остается высокоприбыльным. В 2025 году его выручка составила около 1,75 млрд рублей, практически не изменившись за год, а чистая прибыль выросла примерно на 7% — с 502 млн до 537 млн рублей. Чистая рентабельность предприятия составила около 31%.

Завод во Владимире производит пластиковые упаковочные изделия. В частности, в российских реестрах сертификации среди его продукции указаны крышки, колпачки и дозаторы. Сама Aptar относит площадку во Владимире к своему направлению Beauty и указывает ее среди российских производственных площадок группы.

Aptar Europe Holding — французская структура американской AptarGroup. Группа работает более чем в 20 странах, а ее продажи в 2025 году составили около $3,8 млрд. Российское предприятие существует с 2003 года.

АО «Эйч энд Эн», которому теперь передан завод Aptar, само оказалось под контролем российских властей после применения того же механизма временного управления. В июле 2023 года Путин передал российский бизнес Danone Росимуществу, после чего руководителем компании стал Закриев.

В марте 2024 года Путин вывел активы из-под временного управления, а затем Danone продала российский бизнес компании «Вамин Р». Как писал The Insider со ссылкой на расследовательский проект «Система», активы стоимостью более €1 млрд в итоге достались структурам, связанным с окружением Кадырова, причем значительная часть покупки была профинансирована за счет денег самой бывшей структуры Danone.

Механизм временного управления иностранными активами действует в России с апреля 2023 года. Формально собственник сохраняет право собственности, однако назначенный российскими властями управляющий получает широкие полномочия по управлению бизнесом. На практике такая схема уже предшествовала потере иностранными компаниями контроля над российскими активами Danone и Carlsberg. 17 сентября Путин таким же образом передал российский бизнес Auchan, Nestlе и FM Logistic компании «Л.Е.В. Менеджмент». The Insider обнаружил, что на тот момент она продолжала числиться на сайте регистратора среди готовых акционерных обществ, которые предлагалось купить за 450 тысяч рублей.