В Румынии по делу о мошенничестве задержан экс-кандидат в президенты Джорджеску, которого сняли с выборов из-за возможного вмешательства РФ

Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии задержало бывшего кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску, сообщает Digi24. По данным источников издания, политика задержали во время поездки в автомобиле и доставили домой в поселок Могошоая под Бухарестом, чтобы провести обыск в его присутствии.

В пресс-релизе, выпущенном DIICOT 21 сентября, говорится, что прокуроры управления проводят обыски по делу о создании организованной преступной группы и мошенничестве, повлекшем тяжкие последствия. Обыски проходят по пяти адресам в Бухаресте, Могошоае, Чолпани и Буфте.

По данным следствия, в сентябре 2021 года двое румын и итальянец создали организованную преступную группу для обмана предпринимателей. DIICOT не называет имен подозреваемых, отмечая лишь, что во главе преступной организации стоит 64-летний гражданин Румынии (Кэлину Джорджеску 64 года). Утверждается, что лидер группы представлял двух своих подельников «как успешных бизнесменов и руководителей иностранных компаний, якобы располагающих крупными денежными средствами для выдачи займов предпринимателям, которые желают расширить свой бизнес в Румынии, при условии внесения денежного обеспечения».

Как следует из материалов дела, злоумышленники убедили одного предпринимателя перевести им €1,1 млн, пообещав организовать получение крупного кредита от иностранного банка.

В отношении Джорджеску ранее были начаты расследования по другим обвинениям, включая покушение на подрыв конституционного строя, распространение ложной информации и создание антисемитской организации.

Правый популист Кэлин Джорджеску участвовал в качестве самовыдвиженца в выборах президента Румынии в ноябре 2024 года. Он занял первое место в первом туре, набрав 23% голосов. Однако Конституционный суд страны аннулировал результаты и назначил новое голосование. Основанием стали подозрения в российском вмешательстве в выборы: спецслужбы Румынии опубликовали документы, свидетельствовавшие о том, что около 25 тысяч бот-аккаунтов в TikTok могли вести агитацию в пользу Джорджеску. Сам политик отрицал связь с Россией.

Ранее в сентябре 2026 года румынское издание Snoop совместно с журналистами из Восточной Европы, в том числе при участии The Insider, выяснило, что рекламная сеть AdNow собирает данные миллионов пользователей в Румынии и передает их на сервера в Новосибирске. В конце мая организация IAB Europe отозвала у AdNow право размещать рекламу через централизованную систему аукционов в реальном времени. При этом реклама AdNow продолжает распространяться через незадекларированные серверы. Snoop уже писал, что деньги от подобной российской рекламной активности шли на сайты, продвигавшие ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску и партию AUR.