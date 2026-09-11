Рекламная сеть AdNow под видом рекламы конспирологических «чудо-товаров» собирает данные румын и передает их в Россию — расследование

Рекламная сеть AdNow с российскими корнями собирает данные миллионов пользователей в Румынии и передает их на сервера в Новосибирске, выяснило румынское издание Snoop совместно с журналистами из Восточной Европы, в том числе при участии The Insider.

Авторы расследования проанализировали рекламу на 1145 страницах 131 сайта в Восточной Европе, включая румынские RTV, Realitatea TV и десятки других. Реклама AdNow встроена не через Google Ads, а через собственную инфраструктуру сети и обещает читателям в том числе чудесное исцеление от болезней или быстрое обогащение, а затем после клика собирает данные о психологическом профиле пользователя, его политических взглядах и интересе к конспирологии.

Журналисты выяснили, что данные передаются даже тогда, когда пользователь прямо отказывается от их передачи в уведомлении: во время двух проверок сайта RTV в феврале и мае информация все равно уходила к 10 и 17 компаниям соответственно. По оценке авторов, AdNow заявляет о 500 млн показов в месяц в Румынии при среднем CPM (оплата за тысячу показов) $0,12. Это означает выплаты румынским сайтам на уровне $60 тысяч в месяц, а при максимальных ставках сумма может доходить почти до $250 тысяч. С августа 2022 по декабрь 2025 года румынские компании выставили AdNow счета на 1 913 334 лей (около $420 тысяч).

Основательница AdNow Юлия Серебрянская ранее работала в PR-отделе «Единой России» и участвовала в президентских кампаниях Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В 2024 году журналисты обнаружили, что IT-инфраструктура AdNow использовалась в избирательной кампании губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, находящегося под международными санкциями. Формально AdNow работает через болгарскую компанию Renodo Media Eood, которую связывают с уроженцем Грузии Гиорги Абуладзе, но, по данным Snoop, сотрудники сети много лет подчинялись российскому властям.

Аффилированная с AdNow компания RocketProfit, имеющая лицензию ФСБ на обработку персональных данных, использовала мошенническую рекламу — в частности, ролик с фейковым одобрением препарата врачом Иринелом Попеску, созданный при помощи искусственного интеллекта. Рекламу увидели 445 836 раз, на страницы продаж перешли 1856 человек, а 843 из них передали организаторам имя, телефон, адрес и деньги — всего аферисты заработали на этой схеме около $30 тысяч. После публикации расследования Snoop в 2025 году румынский регулятор ANCOM заблокировал доступ к RocketProfit.

В конце мая организация IAB Europe отозвала у AdNow право на размещение рекламы через централизованную систему аукционов в реальном времени. При этом реклама AdNow продолжает распространяться через незадекларированные серверы. Ранее Snoop уже писал, что деньги от подобной российской рекламной активности шли на сайты, продвигавшие ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску и партию AUR.

В декабре 2024 года Совет нацбезопасности Румынии обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы.