Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.35

EUR

98.29

OIL

105.75

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

134

 

 

 

 

 

Новости

Рекламная сеть AdNow под видом рекламы конспирологических «чудо-товаров» собирает данные румын и передает их в Россию — расследование

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

Рекламная сеть AdNow с российскими корнями собирает данные миллионов пользователей в Румынии и передает их на сервера в Новосибирске, выяснило румынское издание Snoop совместно с журналистами из Восточной Европы, в том числе при участии The Insider.

Авторы расследования проанализировали рекламу на 1145 страницах 131 сайта в Восточной Европе, включая румынские RTV, Realitatea TV и десятки других. Реклама AdNow встроена не через Google Ads, а через собственную инфраструктуру сети и обещает читателям в том числе чудесное исцеление от болезней или быстрое обогащение, а затем после клика собирает данные о психологическом профиле пользователя, его политических взглядах и интересе к конспирологии.

Журналисты выяснили, что данные передаются даже тогда, когда пользователь прямо отказывается от их передачи в уведомлении: во время двух проверок сайта RTV в феврале и мае информация все равно уходила к 10 и 17 компаниям соответственно. По оценке авторов, AdNow заявляет о 500 млн показов в месяц в Румынии при среднем CPM (оплата за тысячу показов) $0,12. Это означает выплаты румынским сайтам на уровне $60 тысяч в месяц, а при максимальных ставках сумма может доходить почти до $250 тысяч. С августа 2022 по декабрь 2025 года румынские компании выставили AdNow счета на 1 913 334 лей (около $420 тысяч).

Основательница AdNow Юлия Серебрянская ранее работала в PR-отделе «Единой России» и участвовала в президентских кампаниях Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В 2024 году журналисты обнаружили, что IT-инфраструктура AdNow использовалась в избирательной кампании губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, находящегося под международными санкциями. Формально AdNow работает через болгарскую компанию Renodo Media Eood, которую связывают с уроженцем Грузии Гиорги Абуладзе, но, по данным Snoop, сотрудники сети много лет подчинялись российскому властям.

Аффилированная с AdNow компания RocketProfit, имеющая лицензию ФСБ на обработку персональных данных, использовала мошенническую рекламу — в частности, ролик с фейковым одобрением препарата врачом Иринелом Попеску, созданный при помощи искусственного интеллекта. Рекламу увидели 445 836 раз, на страницы продаж перешли 1856 человек, а 843 из них передали организаторам имя, телефон, адрес и деньги — всего аферисты заработали на этой схеме около $30 тысяч. После публикации расследования Snoop в 2025 году румынский регулятор ANCOM заблокировал доступ к RocketProfit.

В конце мая организация IAB Europe отозвала у AdNow право на размещение рекламы через централизованную систему аукционов в реальном времени. При этом реклама AdNow продолжает распространяться через незадекларированные серверы. Ранее Snoop уже писал, что деньги от подобной российской рекламной активности шли на сайты, продвигавшие ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску и партию AUR.

В декабре 2024 года Совет нацбезопасности Румынии обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Рекламная сеть AdNow под видом рекламы конспирологических «чудо-товаров» собирает данные румын и передает их в Россию — расследование»

Популярное

  1. «Закрыл телом товарищей». Как госпропаганда превратила в героя наемника, сбежавшего на фронт от долгов и надзора по делу о педофилии
  2. Ничего святого. Кем на самом деле был Дмитрий Донской, которого пропаганда cделала своим символом
  3. Назад в светлое будущее. Левые возвращаются к власти в Швеции после неудачного эксперимента с правыми реформами
  4. Воду выпили ИИ. Как пресная вода стала одним из главных ресурсов цифровой экономики
  5. Антилатышские стрелки. Кто в Кремле курирует выборы в Латвии, шпионит под «крышей» посольства в Риге и продвигает «Русский мир»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте