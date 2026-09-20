В Украине 13 несовершеннолетних, в том числе пять девушек, отбывают наказание по делам, связанным с Россией, пишет газета The Washington Post со ссылкой на Минюст страны. Всего по аналогичным обвинениям задержали более 300 подростков. В Кременчугской воспитательной колонии восемь из 72 содержащихся там человек осуждены за преступления против национальной или общественной безопасности, связанные с Россией, — это 11,1%, или примерно каждый девятый, подсчитал The Insider.

Кременчугская воспитательная колония — единственная в Украине исправительная колония для несовершеннолетних. В ней могут находиться юноши от 14 до 22 лет. Достигшие совершеннолетия при определенных условиях остаются там для продолжения обучения и реабилитации. В марте 2026 года украинский омбудсмен сообщал, что в учреждении находились 74 человека, из них 33 несовершеннолетних.

The Wasthington Post поговорила с несколькими осужденными, которых, по их словам и данным украинских властей, российские кураторы находили через Telegram, предлагая «легкие деньги». Одному из них, Ярославу Сузанскому, было 16 лет, когда он согласился примерно за $165 поджечь релейный шкаф железной дороги. После выполнения задания куратор, как утверждается, предложил ему уже 60 тысяч гривен — около $1430 — за новое поручение со взрывным устройством. Сузанского задержали сотрудники украинских спецслужб до выполнения задания.

Другой подросток, Максим Паршин из Славянска, рассказал, что получил $300 за поджог железнодорожного релейного шкафа. Позже ему предлагали поджигать машины сотрудников военкоматов, а другой куратор пообещал $3000 за поджог почтового отделения. Паршин получил четыре года лишения свободы.

Еще один осужденный, Алексей Бабаков, находился в Польше, когда увидел в Telegram объявление о «легком заработке». Его задачей стала вербовка других подростков. Одному из знакомых, которому тогда было 15 лет, он обещал до $3000 в месяц. Тот впоследствии заложил взрывное устройство возле полицейского участка в Харькове. В результате взрыва никто не пострадал. Бабакова разыскали в Польше и депортировали в Украину, где он получил четыре года, а завербованный им подросток — три.