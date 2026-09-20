Россия вербует украинских подростков для диверсий — WP. В единственной воспитательной колонии каждый девятый осужден по связанным с РФ делам

В Украине 13 несовершеннолетних, в том числе пять девушек, отбывают наказание по делам, связанным с Россией, пишет газета The Washington Post со ссылкой на Минюст страны. Всего по аналогичным обвинениям задержали более 300 подростков. В Кременчугской воспитательной колонии восемь из 72 содержащихся там человек осуждены за преступления против национальной или общественной безопасности, связанные с Россией, — это 11,1%, или примерно каждый девятый, подсчитал The Insider.
Кременчугская воспитательная колония — единственная в Украине исправительная колония для несовершеннолетних. В ней могут находиться юноши от 14 до 22 лет. Достигшие совершеннолетия при определенных условиях остаются там для продолжения обучения и реабилитации. В марте 2026 года украинский омбудсмен сообщал, что в учреждении находились 74 человека, из них 33 несовершеннолетних.
The Wasthington Post поговорила с несколькими осужденными, которых, по их словам и данным украинских властей, российские кураторы находили через Telegram, предлагая «легкие деньги». Одному из них, Ярославу Сузанскому, было 16 лет, когда он согласился примерно за $165 поджечь релейный шкаф железной дороги. После выполнения задания куратор, как утверждается, предложил ему уже 60 тысяч гривен — около $1430 — за новое поручение со взрывным устройством. Сузанского задержали сотрудники украинских спецслужб до выполнения задания.
Другой подросток, Максим Паршин из Славянска, рассказал, что получил $300 за поджог железнодорожного релейного шкафа. Позже ему предлагали поджигать машины сотрудников военкоматов, а другой куратор пообещал $3000 за поджог почтового отделения. Паршин получил четыре года лишения свободы.
Еще один осужденный, Алексей Бабаков, находился в Польше, когда увидел в Telegram объявление о «легком заработке». Его задачей стала вербовка других подростков. Одному из знакомых, которому тогда было 15 лет, он обещал до $3000 в месяц. Тот впоследствии заложил взрывное устройство возле полицейского участка в Харькове. В результате взрыва никто не пострадал. Бабакова разыскали в Польше и депортировали в Украину, где он получил четыре года, а завербованный им подросток — три.
Замминистра юстиции Украины Евгений Пикалов считает, что основной мотивацией содержащихся в Кременчуге подростков были деньги, а не поддержка России. По его словам, они не пытались «уничтожить украинское государство» и не совершали преступления из симпатии к России. Определяющим стимулом стали несколько сотен долларов, предложенные в Telegram.
ООН еще в марте 2025 года предупреждала о резком росте числа достоверных сообщений об использовании Россией украинских детей для разведки, поджогов и диверсий. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, детей через соцсети просили поджигать военные автомобили и железнодорожное оборудование, обещая оплату после получения видео выполненного задания. К концу 2024 года ООН располагала данными об 11 задержанных в связи с такими действиями детях в возрасте от 13 до 17 лет.
В июне СБУ сообщила, что установила сотрудника российской военной разведки Артема Шмуля, который, по версии следствия, вербовал в Одессе подростков от 13 до 18 лет для поджогов и подготовки терактов. В апреле СБУ и полиция рассказывали о двух школьниках, которых российские спецслужбы, по утверждению ведомств, пытались привлечь к подготовке вооруженных нападений и взрывов в их собственных школах.
В августе СБУ сообщала, что только с начала 2026 года зафиксировала более 300 связанных с Россией диверсионных и террористических эпизодов. 249 дел были раскрыты, еще 84 атаки удалось предотвратить. Эти данные относятся ко всем возрастам, а не только к несовершеннолетним.
The Insider ранее писал, что работающие через Telegram вербовщики ищут исполнителей не только в Украине, но и в странах ЕС. Журналистам «Вот Так», которые представлялись желающими заработать, предлагали, в частности, $1500 за поджог автомобиля НАТО в Литве, а также задания в Польше, Латвии и Чехии.
Россия отрицает обвинения в вербовке украинских детей и в ответ обвиняет украинские спецслужбы в привлечении россиян к диверсиям. ФСБ регулярно сообщает о попытках вербовки потенциальных исполнителей через интернет. Независимо проверить заявления спецслужб обеих стран невозможно.