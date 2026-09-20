В России снова жалуются на недоступность App Store. Сбой произошел на фоне перебоев со связью в дни выборов

Пользователи в России 20 сентября массово пожаловались на проблемы с доступом к App Store. К середине дня сервис «Сбой.рф» получил сотни жалоб. Сообщения поступили из 43 регионов, больше всего — из Москвы. У части пользователей магазин приложений начинает работать только после включения VPN.

Проблемы с App Store возникли в последний день выборов в Госдуму на фоне серии перебоев со связью и интернетом в России. Прямых данных о том, что сегодняшний сбой App Store связан с выборами или действиями российских властей, пока нет.

Еще до начала голосования ЦИК предупреждал о возможных перебоях мобильной связи и передачи данных во время выборов 18–20 сентября. Ресурсы дистанционного электронного голосования были внесены в «белые списки», а региональным властям и избиркомам рекомендовали обеспечить участки стационарными каналами связи и дополнительными точками доступа.

Накануне, 19 сентября, перебои с интернетом произошли сразу в нескольких дальневосточных регионах. «Ростелеком» сообщил о повреждении двух магистральных линий связи: на Сахалине, по данным компании, неизвестные спилили опору линии Холмск — Томари, а спустя примерно два часа в Хабаровском крае кабель между Селихино и Ягодным оказался перерублен в нескольких местах. Минцифры назвало произошедшее попыткой помешать проведению выборов. The Insider писал, что проблемы со связью затронули Сахалинскую и Магаданскую области, Камчатский край и Чукотку.

В тот же день власти Москвы сообщили о мощной кибератаке на систему дистанционного электронного голосования. Общественный штаб по наблюдению за выборами признавал, что атаки приводили к замедлению доступа к инфраструктуре ДЭГ у части пользователей. Организаторы голосования утверждали, что на учет поданных голосов атака не повлияла.

При этом признаков единого масштабного сбоя российских мобильных операторов 20 сентября пока нет. Пользователи продолжают сообщать о локальных проблемах с мобильным интернетом и связью в разных регионах, однако сервисы мониторинга не фиксируют общенациональной недоступности крупнейших сетей.

Аналогичный сбой App Store летом связали с фильтрацией трафика

Сегодняшняя ситуация напоминает проблемы с сервисами Apple в июле. Тогда у части российских пользователей перестали открываться App Store и сайт Apple, причем доступ часто восстанавливался после подключения VPN.

«Теплица социальных технологий» провела собственные замеры из нескольких российских регионов и установила, что соединения с серверами Apple обрывались внутри российских сетей. Доступность различалась в зависимости от региона, оператора и даже отдельных маршрутов внутри сети одного провайдера.

Исследователи пришли к выводу, что такая картина соответствует избирательной сетевой фильтрации, в том числе при помощи оборудования ТСПУ. Общий технический сбой Apple, отмечали они, должен был бы одновременно затронуть пользователей разных операторов и стран. Роскомнадзор тогда отрицал ограничение доступа к App Store.

Похожий эпизод происходил и раньше. В сентябре 2021 года The Insider писал, что пользователи «Ростелекома», «МегаФона» и МТС не могли скачивать и обновлять приложения из App Store, тогда как через VPN магазин продолжал работать.

Причина проблем 20 сентября пока неизвестна. Apple о глобальном сбое App Store не сообщала, а Роскомнадзор сегодняшний эпизод публично не комментировал.