Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.51

EUR

97.5

OIL

104.56

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

426

 

 

 

 

 

Новости

Выбор Канады остановить переговоры с США был правильным, запущен процесс создания альянса с ЕС — премьер Марк Карни

The Insider
Иллюстрация к материалу

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что накануне в Страсбурге Оттава запустила процесс создания нового альянса с Евросоюзом. Выступая перед фракцией Либеральной партии в Оттаве, он назвал это «альянсом ради будущего», построенным на общих ценностях — свободе, солидарности, процветании и устойчивости. Главная задача такого союза, по словам Карни, — укрепление канадского суверенитета, «чтобы наши граждане могли жить свободно на свободной земле».

Отдельно Карни остановился на отношениях с США. Он напомнил, что месяцем ранее Канада приостановила переговоры с Вашингтоном, и назвал это решение правильным: провести «красные линии» было нетрудно, поскольку правительство знало приоритеты и ценности канадцев.

«Они предложили слишком мало — принять это мы не могли. Они просили слишком много — отдавать это мы не стали», — сказал Карни. По его словам, Оттава вернется за стол переговоров, как только к этому будет готов Вашингтон, но соглашение должно уважать суверенитет Канады, продвигать ее официальные языки и культуру и создавать рабочие места по обе стороны границы.

Новые пошлины, введенные США, премьер назвал необоснованными и признал, что они ударят по работникам, компаниям и целым населенным пунктам, однако счел их просчетом американской стороны. В дополнение к ранее объявленным $25 млрд поддержки правительство выделяет еще $7,5 млрд. Эти деньги пойдут на быстрый доступ малого бизнеса к капиталу, выплаты и переобучение для работников, а также на адресную помощь наиболее пострадавшим отраслям — автопрому, лесной промышленности, производству стали и алюминия.

Карни также упомянул, что за последний год Канада заключила более 20 соглашений по торговле и безопасности на пяти континентах, причем последнее из них — с ОАЭ — было оформлено за 47 дней. Экспорт в страны за пределами США достиг максимума за четыре десятилетия, а в ближайшие полгода Оттава рассчитывает удвоить число рынков и выйти на 3 млрд потребителей. Премьер-министр также напомнил о визите Владимира Зеленского и партнерстве с Украиной, а контракт на подводные лодки TKMS, крупнейшую оборонную закупку в истории страны, привел как пример канадско-европейского партнерства.

16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения о положении дел в ЕС в Страсбурге предложила Канаде стать первым «ассоциированным членом» Евросоюза. Такого статуса пока не существует — речь идет о новой форме партнерства, которая позволит Канаде теснее интегрироваться с ЕС, не становясь его полноправным членом. Фон дер Ляйен также предложила расширить сотрудничество в промышленности, технологиях, обороне и энергетике. В октябре в Монреале должен пройти саммит ЕС — Канада.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Выбор Канады остановить переговоры с США был правильным, запущен процесс создания альянса с ЕС — премьер Марк Карни»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Назад в светлое будущее. Левые возвращаются к власти в Швеции после неудачного эксперимента с правыми реформами
  3. Антилатышские стрелки. Кто в Кремле курирует выборы в Латвии, шпионит под «крышей» посольства в Риге и продвигает «Русский мир»
  4. Воду выпили ИИ. Как пресная вода стала одним из главных ресурсов цифровой экономики
  5. Народ против алгоритмов. Как юридический прорыв в США может поменять облик соцсетей

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте