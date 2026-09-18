Выбор Канады остановить переговоры с США был правильным, запущен процесс создания альянса с ЕС — премьер Марк Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что накануне в Страсбурге Оттава запустила процесс создания нового альянса с Евросоюзом. Выступая перед фракцией Либеральной партии в Оттаве, он назвал это «альянсом ради будущего», построенным на общих ценностях — свободе, солидарности, процветании и устойчивости. Главная задача такого союза, по словам Карни, — укрепление канадского суверенитета, «чтобы наши граждане могли жить свободно на свободной земле».

Отдельно Карни остановился на отношениях с США. Он напомнил, что месяцем ранее Канада приостановила переговоры с Вашингтоном, и назвал это решение правильным: провести «красные линии» было нетрудно, поскольку правительство знало приоритеты и ценности канадцев.

«Они предложили слишком мало — принять это мы не могли. Они просили слишком много — отдавать это мы не стали», — сказал Карни. По его словам, Оттава вернется за стол переговоров, как только к этому будет готов Вашингтон, но соглашение должно уважать суверенитет Канады, продвигать ее официальные языки и культуру и создавать рабочие места по обе стороны границы.

Новые пошлины, введенные США, премьер назвал необоснованными и признал, что они ударят по работникам, компаниям и целым населенным пунктам, однако счел их просчетом американской стороны. В дополнение к ранее объявленным $25 млрд поддержки правительство выделяет еще $7,5 млрд. Эти деньги пойдут на быстрый доступ малого бизнеса к капиталу, выплаты и переобучение для работников, а также на адресную помощь наиболее пострадавшим отраслям — автопрому, лесной промышленности, производству стали и алюминия.

Карни также упомянул, что за последний год Канада заключила более 20 соглашений по торговле и безопасности на пяти континентах, причем последнее из них — с ОАЭ — было оформлено за 47 дней. Экспорт в страны за пределами США достиг максимума за четыре десятилетия, а в ближайшие полгода Оттава рассчитывает удвоить число рынков и выйти на 3 млрд потребителей. Премьер-министр также напомнил о визите Владимира Зеленского и партнерстве с Украиной, а контракт на подводные лодки TKMS, крупнейшую оборонную закупку в истории страны, привел как пример канадско-европейского партнерства.

16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения о положении дел в ЕС в Страсбурге предложила Канаде стать первым «ассоциированным членом» Евросоюза. Такого статуса пока не существует — речь идет о новой форме партнерства, которая позволит Канаде теснее интегрироваться с ЕС, не становясь его полноправным членом. Фон дер Ляйен также предложила расширить сотрудничество в промышленности, технологиях, обороне и энергетике. В октябре в Монреале должен пройти саммит ЕС — Канада.