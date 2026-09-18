В МВД расширили финансовый контроль за мигрантами: новая служба сможет получать данные об их банковских счетах

Созданная в 2025 году Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД получила право запрашивать в банках сведения об операциях, счетах и вкладах физических лиц. Это следует из опубликованного 18 сентября приказа МВД с перечнем сотрудников, которым банки могут раскрывать такие данные на основании судебного решения.

В список включены, в частности, руководители Департамента миграционной безопасности и Управления противодействия миграционной преступности, а также начальник Оперативно-аналитического управления новой службы. Аналогичные полномочия получили руководители подразделений по противодействию миграционной преступности в региональных и районных управлениях МВД. При этом самостоятельно запрашивать банковские данные силовики не смогут: для их получения требуется решение суда.

Новый приказ заменил действовавший с 2014 года перечень должностных лиц МВД, которым разрешалось получать банковские сведения. Его последняя редакция не включала сотрудников существовавшего тогда Главного управления по вопросам миграции МВД. Перечень включал, в частности, руководителей подразделений уголовного розыска, экономической безопасности, Центра «Э», наркоконтроля и собственной безопасности.

Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Владимир Путин создал в апреле 2025 года на базе Главного управления по вопросам миграции. Ее статус по сравнению с прежним управлением был повышен: службу возглавил первый замглавы МВД Андрей Кикоть, а в ее структуре появились отдельные подразделения миграционной безопасности и противодействия миграционной преступности. Указ о создании службы предусматривал масштабную перестройку миграционного блока МВД.

Расширение полномочий миграционной службы происходит на фоне последовательного усиления государственного контроля за иностранцами. С 2024 года Госдума приняла не менее 30 законов в этой сфере. В 2026 году депутаты, в частности, одобрили нормы, связывающие возможность трудовых мигрантов и членов их семей оставаться в России с уровнем дохода. Налоговые органы должны передавать МВД сведения о доходах иностранцев, а недостаточный доход может стать основанием для аннулирования патента или разрешения на работу. Ранее власти также запустили «реестр контролируемых лиц», куда вносят иностранцев, подлежащих высылке, а с 2026 года заработал автоматический обмен данными о детях мигрантов и их семьях между органами образования и МВД.