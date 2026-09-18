Беднейшие страны приняли на себя основной удар британских сокращений международной помощи, принятых при Стармере — отчет

Сокращение британской помощи развитию сильнее всего ударило по беднейшим государствам мира, тогда как страны с более высокими доходами стали получать от Лондона больше. Это следует из итоговой статистики Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO) за 2025 год, пишет The Guardian. Финансирование наименее развитых государств и стран с низким доходом уменьшилось на 6,7%, или на 118 млн фунтов. При этом помощь странам с доходом ниже среднего выросла на 13%, а с доходом выше среднего — на 2%.

Весь бюджет официальной помощи развитию (ODA) в 2025 году опустился до 0,44% валового национального дохода против 0,5% годом ранее, в абсолютных цифрах это минус 987 млн фунтов. Отмечено, что ожидаются и новые урезания, поскольку в прошлом году Кир Стармер объявил о перенаправлении средств из помощи бедным странам в оборонные расходы. Самая крупная доля бюджета — 18,4% — была потрачена внутри самой Великобритании на содержание просителей убежища, годом ранее этот показатель составлял 20%.

Больше всего денег получили Украина, Йемен и Афганистан. Украинские расходы защищены от сокращений, а Йемен к 2028–2029 финансовому году потеряет 28% британской поддержки, Афганистан — 39%.

Директор по политике сети благотворительных организаций Bond Гидеон Рабиновиц назвал шокирующим то, что основная тяжесть сокращений легла именно на наименее развитые страны. Он сказал:

«Человеческая цена этих сокращений уже ощущается, критически важные гуманитарные программы — от помощи роженицам в Сьерра-Леоне до образования детей с инвалидностью в странах Африки — уже вынуждены закрываться. Маргинализированные сообщества по всему миру, в том числе в чувствительных к изменению климата и затронутых конфликтами районах, платят самую высокую цену за политический выбор правительства Стармера».

В начале сентября сеть Alnap опубликовала доклад, согласно которому из-за сокращений помощь в прошлом году получили на 64 млн человек меньше. Соавтор доклада Дженнифер Доэрти сказала:

«По всей гуманитарной системе эти накопившиеся сокращения привели к рекордному разрыву в финансировании и вынудили делать всё более тяжелый выбор приоритетов».

В Bond призывают нового премьер-министра Энди Бёрнема пересмотреть решения предшественника и направить остатки бюджета туда, где они нужнее всего, — на снижение бедности и неравенства в нестабильных и охваченных конфликтами странах.

Ранее The Insider разбирал, как США, Великобритания и континентальная Европа обрушили финансирование здравоохранения в бедных странах до минимума за 15 лет. В 2025 году внешняя помощь беднейшим государствам в этой сфере составила $39 млрд, что вдвое меньше ковидного пика 2021 года. О сокращении ODA на 6 млрд фунтов ради роста оборонных инвестиций Стармер объявил еще 25 февраля 2025 года, и уже тогда организация Bond предупреждала, что удар придется прежде всего по Эфиопии, Южному Судану и Сомали.